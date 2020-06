Namigi prireditev: Spider - Festival radikalnih teles

Danes se program začenja ob 18. uri. Nastopila bosta tudi Leja Jurišič in Milko Lazar s predstavo De Facto. Foto Matija Lukič

Zaradi ukrepov o prepovedi gibanja pretreseno plesno občestvo tokrat ne vabi v stanje, kot je bilo poprej, niti v to, kot je, ampak v stanje, kot bi lahko bilo.»Opustili smo naš skrbno pripravljeni program in opustili smo tudi misel, da festival odpovemo. Opustili smo gledališča in vse prireditve v zaprtih prostorih. Naš plesni oder je zdaj postavljen v naravno okolje parka Tivoli v Ljubljani,« je povedal, umetniški vodja festivala Spider Za lažjo orientacijo so postavili Spider Bar – srečevališče na kraju Plečnikovega letnega gledališča. Tam se bodo vsak dan od 18. do 20. ure vrstili krajši performansi, pogovori, javne razprave, ki jih bo vodila umetnica in filozofinjakoncerti in DJ program pa bodo trajali vse do polnoči.