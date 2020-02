Namigi prireditev: Spomin vode, Faust in Boginje

Sreda, 26. februarjaPREDSTAVA Shelagh Stephenson: Spomin vodeŠentjakobsko gledališče, Ljubljana, ob 19.30Premiera napete in duhovite igre o družinskih, partnerskih in obče človeških odnosih in o tem, da je spomin zelo varljiva stvar. V hiši svojih staršev se po dolgih letih ponovno srečajo tri že odrasle sestre. Vzrok snidenja je smrt njihove matere. Naslednji dan bo pogreb in še marsikaj je treba doreči. A sestre so si značajsko zelo različne in se strinjajo o zelo redkih stvareh. Zunaj divja snežni vihar, med sestrami pa se dvigne čustveni vihar; pričkajo in kregajo se glede tako rekoč vsega, predvsem pa glede spominov ...