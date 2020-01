Namigi prireditev: Srbski modernizem, Festival evropskega in mediteranskega filma in Medzvezdna raziskovanja

Sreda, 29. januarjaRAZSTAVA Srbski modernizem 1880–1950Narodna galerija, Ljubljana, ob 19. uriUmetnine, ki so jih izbrali iz bogate zbirke Galerije Matice srpske, predstavljajo ogledalo srbskega modernizma. V okviru evropske kulture srbski modernizem zaseda zasluženo mesto, saj je nastal takoj ob najnovejših pojavih evropskega modernizma in odseva srbsko kulturo v luči evropske kulture. Gre za izbor 86 slik in kipov 38 najvidnejših umetniških imen, predstavnikov srbskega modernizma, med katerimi so Paja Jovanović, Uroš Predić, Đorđe Jovanović, Nadežda Petrović, Petar Dobrović, Sava Šumanović in Milan Konjović.Razstava ...