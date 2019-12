Namigi prireditev: Ta veseli dan kulture, sejem ilustracije in Korporacija

Torek, 3. decembra

Ta veseli dan kulture

V. decembrski sejem ilustracije

Korporacija

3. december je rezerviran za kulturne prireditve po vsej Sloveniji, saj takrat poteka tradicionalni Ta veseli dan kulture, ki je z leti prerasel v množičen kulturni dogodek in veselo praznovanje Prešernovega rojstnega dne, ki na najlepši način združuje željo ljudi po kulturi in njeno dostopnost. Ponovno bodo svoja vrata odprle številne kulturne ustanove po vsej Sloveniji: muzeji, galerije, gledališča in drugi zavodi, zvrstile se bodo brezplačne razstave, vodenja, delavnice in predstave.Prvič je bil Ta veseli dan kulture obležen leta 2000 na pobudo Ministrstva za kulturo ob dvestoletnici pesnikovega rojstva. Letos je na izbiro več kot 300 dogodkov, ki so zbrani na spletni strani Ministrstva za kulturo RS.S sejmom ilustracije letos peto leto zapored prinašajo na ogled in v nakup ilustracije najvidnejših domačih avtoric in avtorjev, tako originale kot printe, z okvirji in brez njih. Z umeščenostjo sejma v praznični mesec tudi opominjajo, da je ilustracija sijajno darilo, ki se v različnih barvah, oblikah in formatih lepo poda številnim prostorom in priložnostim. Ilustracije najdemo tudi v knjižnih izdajah in izbrane bodo na voljo na sejmu.Na 84 kvadratnih metrih galerije letos razstavljajo dela 29 ilustratork in ilustratorjev tako starejše kot mlajše generacije, med njimi tudi ilustracije pokojne velikanke Marije Lucije Stupice. Sejem bo odprt do 29. decembra.Premiera celovečernega filma Korporacija režiserja Mateja Nahtigala. Scenarij zanj je napisal Zoran Benčič, pisatelj, avtor besedil in vokalist glasbene skupine Res Nullius, v glavnih vlogah pa nastopajo Uroš Fürst, Primož Vrhovec, Ivo Barišič, Jana Zupančič, Jelena Perčin, Borut Veselko, Lejla Korać, Katarina Stegnar, Matija Vastl, Niko Goršič in Pia Zemljič.Film je bil uvrščen v letošnji tekmovalni program 22. Festivala slovenskega filma, kjer je Jana Zupančič prejela vesno za najboljšo žensko stransko vlogo.