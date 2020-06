Namigi prireditev: Tanja Lažetić - Rože

Rože Tanje Lažetić. Foto Tanja Lažetić

je končala študij arhitekture v Ljubljani. Področja njenega delovanja so fotografija, video, keramika, performans in knjiga umetnika. Razstavljala je v vseh pomembnih domačih umetniških institucijah, pa tudi v Berlinu, Madridu, Münchnu, Prištini, Zagrebu, Beogradu, Veliki Britaniji, Avstriji, Parizu, Los Angelesu in New Yorku.V seriji fotografij Rože se je posvetila portretom različnih cvetov, ki so navdihnili kuratorja, da je razstavo pospremil z razmislekom o dolgi zgodovini upodabljanja oziroma »portretiranja« cvetja v umetnosti, vonju po ničemer in na koncu zapisal: »To, kar 'virtualno' uzremo ob ogledovanju teh cvetlic, ni nič drugega kot lastna nam naravna nenaravnost. Povohaj svoj portret.«Fotografska razstava bo na ogled do 17. julija.