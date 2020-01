Namigi prireditev: Teror, Šukar in Meje

Ponedeljek, 13. januarja

Predstava, ki je bila premierno uprizorjena v začetku decembra 2017, bo danes doživela petdeseto ponovitev. Drama se dogaja v sodni dvorani, v kateri so poleg vojaškega pilota Larsa Kocha (obtoženega za smrt 164 potnikov na letalu) tudi predsednik sodišča, branilec, državna tožilka in dve priči ter seveda tudi gledalci, ki morajo tokrat prevzeti vlogo porotnikov. Prav oni so tisti, ki z glasovanjem odločajo o pilotovi krivdi oziroma nedolžnosti. Med sodnim procesom proti pilotu Larsu Kochu se namreč izkaže, da se je po lastni presoji odločil za manjše število žrtev na račun večjega števila na nogometnem stadionu, kar pa seveda sproža etično vprašanje, koliko pravzaprav šteje življenje posameznika.Dramo je režiral, igrajo paKoncert ob izidu novega albuma skupine Šukar Baro ilo (Veliko srce). Šukar je slovenska tamburaška zasedba, ki igra pretežno romsko glasbo, predvsem tisto, ki izvira iz vzhodne in jugovzhodne Evrope. Skupina je nastala leta 1990 in deluje že skoraj 30 let. Je ena od osrednjih promotorjev romske glasbe v Sloveniji in širše.Novi album je nastal na snemanjih, ki so potekala lani in letos v studiih Radia Slovenija. Na njem je enajst avtorskih skladb.Šukar so:(vokal, bugarija),(bisernica, brač, violina),(brač),(tamburica),(kontrabas) in(tolkala). Koncert bo Prvi program Radia Slovenija predvajal ter snemal v živo.Projekt Meje avtoriceje nastal ob soustvarjanjuinv sodelovanju z Ženskim pevski zborom Barje, ob tehnični podporiinter v produkciji Zavoda Generator.Kot pravi avtorica Barbara Kapelj: »Zdelo se nam je nujno, da pometemo pred svojim pragom in pokukamo čez sosednjo gredico ter se s svojim znanjem in izkušnjami izza toplih in varnih domov približamo v mrzli zimi ljudem na področjih, ki jih državne institucije še ne pokrivajo dovolj. Želeli smo vzpostaviti sodelovanje in komunikacijo z begunci in migranti, tistimi, ki si zaradi kakršnihkoli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kvalitetnega bivanja zase in za svoje družine. Spoznali smo Jalala, ki nam je s svojim glasom in svojo poezijo utrl pot čez meje.«