Namigi prireditev: Tetzlaff, Ritual očiščevanja in Naš Maister

Godalni kvartet Tetzlaff združuje štiri, v svetu komorne glasbe uveljavljene inštrumentaliste – bratu in sestri sta se pridružili še glasbenici bogate glasbene poti. Sestavljajo ga:(violini),(viola) in(violončelo).Redki, a vedno znova težko pričakovani nastopi kvarteta pričajo o poustvarjalni izpopolnjenosti ansambla, ki se uvršča, četudi brez »pahljače« nagrad in priznanj, med vodilne v svetu. Tehnična brezhibnost in poživljajoča izraznost se spajata v zvočno uravnotežene, prečiščene in precizne izvedbe svojstvene interpretativne svobode. Kvartet bo nastopil s programom skladateljevinGalerija P74 bo do nedelje, 2. februarja, gostila fotografsko razstavo. Razstava prinaša dela, ki so v večini nastala v New Yorku. Tam je v knjigarni po naključju naletel na knjigoWeight of the Earth. Tadej se je poistovetil z depresivno atmosfero, ki prežema knjigo – njen avtor se je namreč snemal v svoji sobi, v istem mestu, osamljen, celo bolan. Sledile so fotografije – ponovno avtoportret, kjer stoje pozira v sobi. Oblečen je v majico z ameriško zastavo.Novost predstavlja neposreden fizični poseg v fotografijo. Avtor je na fotografijo nanesel debele nanose mešanice barve in telesne tekočine, ki v različnih slojih in širinah prekrijejo obraz. To ponovi v štirih verzijah.V avli Univerzitetne knjižnice Maribor bodo predstavili knjigo Naš Maister in razstavo ilustracij, našega najbolj slavljenega generala, predstavljajo številne leposlovne in strokovne knjige, tokratna pa z besedo in sliko sledi temeljnim pramenom njegove biografije od rojstva v Kamniku, šolanja v Kranju in Ljubljani, vojaškega oblikovanja v dunajski kadetnici in služenja v avstrijski armadi do veličastnega prevzema povejstva zaledne vojske v Mariboru, ki je bila zaslužna za osvojitev mesta in dela Štajerske za Slovenijo. Ob Maistrovih vojaških in političnih projektih so na kratko predstavljeni tudi njegovi sodelavci in podporniki, s pomočjo katerih je bil general tako uspešen.Knjižno novost, razgiban, napet in zgodovinsko verodostojen strip o narodnem junaku Rudolfu Maistru, ki sledi temeljnim pramenom Maistrove biografije v sliki in besedi, bosta predstavila avtorin ilustrator Damijan Stepančič. Razstava bo na ogled do 20. januarja.