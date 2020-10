Namigi prireditev: Tinta, Tihožitje in Podjuna

Sreda, 7. oktobra

Med 7. in 11. oktobrom v Ljubljani poteka mednarodni festival stripa Tinta, ki vabi k raziskovanju slovenske in tuje sodobne stripovske ustvarjalnosti. Letošnji program v svoje jedro postavlja četverico razstav odličnih stripovskih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki v svojih vsebinsko in slogovno raznolikih delih nagovarjajo obiskovalce različnih starosti in okusov.Otvoritveni dan bo postregel z razstavo priljubljene francoske scenaristično-risarske dvojicein, ki bosta v Galeriji Equrna širši javnosti razkrivali zabavne anekdote o zgrešenih posteljnih srečanjih iz stripa, ki v slovenščini nosi intriganten naslov Fuč fuk. V galeriji DobraVaga bo na ogled skupinski razstavni projekt Femicomix, ki predstavlja najnovejšo produkcijo protagonistk mreže neodvisnega stripa Komikaze s Hrvaške. V četrtek se bomo v Galeriji Vodnikove domačije s stripovsko revijo Stripburger v družbi desetih domačih stripark in striparjev prepustili kratkočasnim ljudskim pravljicam in basnim v stripu. V petek se bodo v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) z razstavo poklonili še enemu najvplivnejših francoskih stripovskih avtorjev zadnjih desetletijv navezavi s cvetoberom domačih striparjev.V okviru 15. mednarodnega bienalnega festivala sodobnih lutkovnih umetnosti Lutke 2020 bodo premierno uprizorili lutkovno predstavo za odrasle Tihožitje, ki naslavlja težko ulovljivo vprašanje pojava življenja. Z radikalnimi uprizoritvenimi pristopi poskuša režiserskupaj s soustvarjalci razumeti tisto, kar nas dela žive. Kaj je tista notranja sila, ki ji pravimo življenje? Kako razumeti pojav obstoja in kako razumeti njegovo nasprotje – smrt?Tihožitje nima jasno začrtane narativne linije, temveč je skupek močnih vizualnih podob, ki so tesno prepletene s kompleksno zvočno sliko. Luč in zvok sta neposredno sinhronizirana, kar omogoča ritmične slike, ki se v svojih kontrastih dopolnjujejo.V okviru leta sosedskega dialoga Slovenija – Avstrija in 18. Koroških kulturnih dni bo nastopil mešani pevski zbor Podjuna iz Pliberka. Ustanovljen je bil leta 1974 ter izvaja predvsem slovenske narodne in umetne pesmi, poje pa tudi pesmi renesanse, moderne skladbe ter pesmi sosednjih in drugih evropskih narodov. Leta 1991 je bil zbor odlikovan z Gallusovim priznanjem, se dvakrat udeležil koroškega zborovskega tekmovanja in tam prejel odlično oceno.Izbor pesmi, ki jih bo MePZ Podjuna predstavil na koncertu, je del sporeda, ki so ga pevci odpeli na letnem koncertu 2019 v Kulturnem domu v Pliberku pod geslom Začetek. Zbor MePZ Podjuna Pliberk vodi