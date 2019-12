Namigi prireditev: to jabolko, zlato, Vrtoglavi ptiči in Simfonični orkester RTV Slovenija

Četrtek, 5. decembra

Simona Semenič: to jabolko, zlato

Vrtoglavi ptiči

Simfonični orkester RTV Slovenija: Kromatika 4

s svojim prepoznavnim pisanjem vsekakor predstavlja vrh slovenske sodobne dramatike. Večkratna Grumova nagrajenka in nagrajenka Prešernovega sklada v tekstu to jabolko, zlato osvetljuje žensko seksualnost, ki se je loteva iskreno, igrivo, tudi žgečkljivo, predvsem pa osvobajajoče prizemljeno. Besedilo to jabolko, zlato je bilo leta 2017 eno od petih dramskih besedil, ki so bila nominirana za Grumovo nagrado na 47. Tednu slovenske drame.Gledališko potenten špalir prizorov in zgodb, ki se v edinstvenem prepletu duhovitih dialogov, mojstrskih monologov in poetičnih didaskalij slika pred gledalcem, bo krstno uprizorjen v režiji. Igrajo:inProces ustvarjanja najnovejše produkcije, celovečerne predstave s skupino EN-KNAP, je temeljil na njegovi predstavi in filmu iz sredine 90. let ter na številnih razpravah o našem mestu v družbi in naši identiteti, s čimer nas predstava povezuje s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, tako kot hashtag združuje informacije v svetu socialnih omrežij.Vrtoglavi ptič koreografa Iztoka Kovača in režiserjaje bil uradno najboljši slovenski film leta 1996. Ko je tedaj Kovač v nepozabnem prizoru priplezal na vrh trboveljskega dimnika, v revirjih še niso kopali po raznih kriptovalutah. Zakaj in kako se Iztok Kovač ozira četrt stoletja nazaj? Nastopajo: EN-KNAP Group () inV letošnji sezoni bodo kar tri koncerte posvetili glasbi, ki se mu tako klanjajo ob 250. obletnici njegovega rojstva. Vpliv Beethovnove glasbe je zaznamoval skoraj vse evropske skladatelje še daleč v 20. stoletje, dosegel pa je tudi naš kulturni prostor.Zato bo Simfonični orkester RTV Slovenija izvedel dve izmed njegovih najtehtnejših in najbolj priljubljenih del – mogočno Tretjo simfonijo, Eroico, ter Violinski koncert. V njem se bo kot solist izkazal svetovno znani virtuoz(1977), ki še danes velja za najmlajšega diplomanta beograjske glasbene akademije. Skozi prostranstva Beethovnove glasbe bo orkester vodil(1973), šef dirigent Moldavskih filharmonikov, ki ima za seboj več kot sedemsto nastopov, od Moskve do Madrida.