Namigi prireditev: Trio con Brio København, Radovan Gregorčič in Danilo Milovanović

Sreda, 4. decembra

Trio con Brio København

Radovan Gregorčič: V Ljubljani kozmosa

Radovan Gregorčič: V Ljubljani kozmosa Foto Radovan Gregorčič

Danilo Milovanović: TOP

Danilo Milovanivić: TOP Foto Danilo Milovanivić

Trio con Brio København, eden najboljših svetovnih klavirskih triov, je praznoval svojo dvajseto obletnico. Sestav, ki združuje v Koreji rojeni sestri, violončelistkoin violinistko, ter danskega pianista, si je s svojim svežim in sodobnim pristopom k tradicionalnemu repertoarju hitro pridobili svetovni sloves.Trio con Brio je prva komorna zasedba, ki je prejemnica prestižne nagrade za umetnost P2 Danskega radia (2015). Trio je osrednji akter sodobnega skandinavskega glasbenega prizorišča in bo dve desetletji delovanja v tej sezoni podčrtal z nizom koncertnih dogodkov po Evropi, ZDA in Aziji. Osvojil je skoraj vsa velika tekmovanja za klavirski trio ter nastopil na prestižnih koncertnih odrih, kot so Carnegie Hall, Lincoln Center, Wigmore Hall, Berlin Pierre Boulez-Saal in Concertgebouw. Trio igra tudi osrednjo vlogo na živahni sodobni skandinavski glasbeni sceni, saj naroča in izvaja skladbe pomembnih sodobnih skladateljev.Avtorse bo predstavil z nenavadnim razstavnim projektom, ki ga je pripravil izključno za ljubljansko predstavitev. Na ogled bodo steklene reliefne plošče, ki hkrati predstavljajo tudi izviren tehnološki pristop k pojmu keramike (pravzaprav keramoplastike oziroma keramoskulpture). S svojimi deli Gregorčič vzpostavlja tudi inovativno ustvarjalno razmerje do interpretacije kozmosa.Njegova, neke vrste centrifugalna stenska kompozicija izhaja iz avtorske interpretacije celesto-grafskega vpogleda v samo s Hubblovim teleskopom vidna čudesa medgalaksijskega prostora vključno s črno luknjo. Stensko kompozicijo obsega polno drobnih kraterjev v iskrivi svetlobi, ki jo avtor doseže z vnosom kovinskih oksidov, prepuščenih bolj ali manj naključni igri. Avtorja bo predstavil muzejski svetnik, dogodek pa bo popestrila glasbena skupina Lukavi. Razstava bo na ogled do 6. januarja 2020.Projekt TOPje umetniška intervencija, ki komentira naraščajočo gentrifikacijo urbanega prostora v Ljubljani in se osredotoča na pojav vse večjega števila novih parkirišč. Milovanović je na igriv način ustvaril simbolično parkirišče na vozilom nedostopni lokaciji – na strehi podzemne garaže – s čimer je parkirišču odvzel njegovo primarno funkcijo. Prizorišče je dopolnil barviti kiosk, narejen iz recikliranih reklamnih transparentov dejanskih parkirišč. Na novo ustvarjeno parkirišče pa je promoviral tako, da je obstoječe mestne plakate preoblikoval v lastne podobe in tako vprašanje parkiranja povezal s še bolj invazivnim problemom vizualnega onesnaževanja. Intervencija v svoji absurdnosti deluje kot vizualni prikaz urbanega problema.Naslov projekta se igra s pomenom besede top, ki se očitno nanaša na lokacijo parkirišča, v pogovorni slovenščini pa predstavlja tudi vrhunec dobrega ali najboljšega brez konkurence. Danilo Milovanović (1992, Banja Luka) je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje podiplomski študij.