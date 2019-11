Namigi prireditev: Tugo Sušnik, Gorazd Golob in Enimation

Torek, 26. novembra

Tugo Sušnik: 40 let, DEJA VU 1979 – 2019

Gorazd Golob: Črno-bela divjina

Gorazd Golob: Črno-bela divjina Foto Gorazd Golob

Enimation 2019

Delo Enimation 2019 Foto Gregor Salobir

Avtor Tugo Sušnik je o razstavi zapisal: »V tokratni seriji so zajete moje oblikovane izrezanke, kolažne podobe, ki sem jih ustvaril v letih 1979 in 1980 v New Yorku. Njihov vir je bila moja popolna očaranost nad Matissovo serijo 'cut outs' oziroma izrezank, izdelanih v močnih raznolikih barvah na beli podlagi. Takrat sem to svojo serijo imenoval 'ROCKʼNʼROLL'. Že takrat se mi je kot osrednji problem pojavilo vprašanje, kako podobe prezentirati, vprašanje odnosov med obliko, formatom, okvirjem … Takratna rešitev tega problema je bila popolnoma pragmatična, slike so namreč morale biti narejene na fleksibilni osnovi, tako da sem jih lahko preselil iz New Yorka v Ljubljano kot osebno prtljago na letalu. Ob srečanju s praznim prostorom galerije Galerija v Šiški se mi je utrnila zamisel o nekakšni areni kot permanentnem nosilcu teh podob. Areno oblikujeta dve sestavljeni sliki velikega formata, nameščeni ob vzdolžnih stenah galerije.«Razstava bo na ogled do 17. decembra.Gorazd Golob v ciklusu ne razkazuje samo svojega izjemnega poznavanja živalskih značajev in njihovih biotopov, temveč tudi poznavanje več zvrsti fotografije, ki jih njegov ciklus združuje. Likovno očiščenost fotografij avtor dopolnjuje s prefinjenim občutkom za kompozicijo, preciznim tajmingom in sposobnostjo predvidevanja dogodkov.Gorazd Golob že dobri dve desetletji fotografira divje živali po svetu. Kot fotograf je prepotoval precejšen del Afrike, Evrope, Azije, Severne in Južne Amerike. Za svoje serije črno-belih fotografij živali, živali v gibanju in drugih fotografij je prejel več nagrad. Imel je več samostojnih razstav doma in v tujini. Med najpomembnejšimi je razstava pod kuratorstvom Lucie Awards.Enimation festival je mednarodni festival otroškega in mladinskega filma, ki prikazuje filme avtorjev in avtoric do 19. leta starosti. Festival, ki je letos že deveti po vrsti, obsega tekmovalni in netekmovalni filmski program ter različne delavnice in druge vzgojno-izobraževalne vsebine, ki dopolnjujejo projekcije.Na otvoritvi bodo predvajali tri zmagovalne filme mednarodne mreže otroškega in mladinskega filma Youth Cinema Network.