Namigi prireditev: Turandot, Škofjeloški pasijon in Hvalnica kamnu

Četrtek, 10. septembra

Turandot

Škofjeloški pasijon

Marina Peran Lekić: Hvalnica kamnu

Turandot je kraljica v daljni neimenovani deželi. Je lepa, pametna in pravična kraljica, vlada dobro in njena dežela je uspešna. Vendar pa obstaja težava: Turandot ni več zelo mlada in se še kar noče poročiti. Namesto da bi rodila naslednika, posvaja zavržene sirote. Utrujena od nenehnega pritiska svoje matere priseže, da se bo poročila z moškim, ki je bo vreden: s tistim, ki bo prestal preizkušnjo, ki mu jo pripravi, s tistim, ki bo premagal njene ubijalske avtomate in na koncu rešil tri uganke ter tako dokazal svojo fizično in intelektualno sposobnost. Snubci poskušajo že enaindvajset let, še nikomur ni uspelo. Dokler se ne pojavi tujec, ki preizkušnjo opravi.Pravljični muzikal je režirala, igrajo pain. Po predpremiernih predstavah bo danes na vrsti premiera, nato pa bodo skoraj vsak dan ves september sledile reprize.Premierna izvedba predstave po motivih patra. Misterij Škofjeloški pasijon ali Processio Locopolitana je najstarejše ohranjeno dramsko delo v knjižni slovenščini (z začetka 18. stoletja z govornimi posebnostmi lokalnega okolja) in najstarejša ohranjena evropska režijska knjiga, edina iz baročnega obdobja. Besedilo je leta 1721 zapisal škofjeloški kapucin pater Romuald, rojen kotv Štandrežu pri Gorici (1676–1748). V 863 rimanih verzih se pred nami odvije svetopisemska odrešenjska zgodba, ki velja za eno najlepših dramskih pesnitev v slovenski literaturi.Predstavo je režiral, igrajo painCiklus fotografij Hvalnica kamnu (originalno Oda stini) nastaja vse od leta 2011 do danes v kamnolomih na otoku Braču (Pučišča, Povlja, Dračevice). Izbor 30 barvnih fotografij sta skupaj z avtoricopripravilainO tem fotografskem ciklu je dr.napisal: »Marina je s svojim objektivom vstopila globoko v osrčje kamnoloma, kjer je ob različnih svetlobah hitro zaznala drastično spreminjanje kamnitega okolja. Njeno oko hitro zazna in »vleče« na dnevno svetlobo ali v mehko temo Brača optične efekte, ki se dojemajo kot dragocen in neviden spekter barv, našim očem pa se vsiljuje kot provokacija lepote, ki se nam le od daleč prikazuje nedolžna bela.«