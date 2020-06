Namigi prireditev: U[krep], Pavliha in Igor Zimic

Petek, 12. junija

U[krep]

Pavliha

Pavliha Foto Lutkovno gledališče Maribor

Igor Zimic: Prelomnice

Igor Zimic Foto Igor Zimic

Plesni teater Ljubljana bo v juniju že sedmič organiziral plesni festival, festival plesnih perspektiv U[krep] z temo “nova realnost”. Festival občinstvu vsako drugo leto približuje izbrane teme in področja, ki se dotikajo širše plesno-gledališke scene tako v Sloveniji kot tujini. Letošnja sedma izvedba bienalnega festivala bo potekala na temo “nova realnost”, zaznamovano s pandemijoPrvi sklop U[krep]a 2020 bo potekal od 12. do 15. junija v sodelovanju z Alma Mater Europaea – Akademijo za ples in festivalom Svetlobna gverila ter v povezavi s PTL-jevo Kreativno šolo plesnega filma. V drugem sklopu konec leta 2020 in v začetku leta 2021 bo na sporedu EU mednarodni program, junija 2021 pa se bo festival zaključil s predstavami iz Azije in Afrike.Ene najbolj znanih slovenskih ljudskih pripovedi so zagotovo zgodbe o Pavlihi. Živi sam z materjo, ki ga ima neskončno rada, čeprav ima z njim veliko skrbi. Pavliha je namreč poseben. Je izredno ubogljiv, morda celo preveč, saj vsa navodila razume zelo dobesedno. In prav zaradi te lastnosti se pogosto znajde v težavah.Klasična lutkovna predstava, ki s prepletom dveh zgodb osvetljuje človeške lastnosti, kot so naivnost, iskrenost in poštenje. Predstavo je režiral, igra pa. Premierno je bila uprizorjena že leta 2004, obnovljena pa je bila leta 2019.PD Soča vabi na ogled razstave, ki bo na ogled v galeriji Rika Debenjaka v Kanalu. Otvoritev bo potekala na trgu Kontrada, v primeru dežja pa v Gotski hiši.Likovno ustvarjanje Igorja Zimica se je začelo kot dialog z vizualno stvarnostjo, ki je bila zanj zavezujoč optični normativ. Doseči njeno adekvatnost na slikovnem polju pa tisti cilj, ki se mu je skrbno in z ljubeznijo posvečal. Potovanje po likovnem svetu je bilo vseskozi povezano tudi z lastnim raziskovanjem in študijskim poglabljanjem ter tako z vsebinskim kot likovnim razmišljanjem.