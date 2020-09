Namigi prireditev: Uroš Weinberger, Jazz Cerkno in Večja od vseh

Četrtek, 17. septembra



Uroš Weinberger: Projectories

Jazz Cerkno 2020

DrummingCellist Foto Nada Žgank



Rok Vilčnik - rokgre: Večja od vseh

Večja od vseh Foto Nada Žgank

V sklopu stote obletnice novomeške pomladi se bo v novomeški Galeriji Simulaker z novimi deli predstavil akademski slikar, ki je razstavo poimenoval Projectories. Zanj so značilne velikoformatne slike, ki uprizarjajo distopične motive bližnje prihodnosti. Čeprav se umetnik poslužuje tehnike slikanja z oljnimi barvami, je izhodišče za njegovo delo digitalni kolaž, pri katerem uporabi podobe, najdene na spletu in drugod. Na pričujoči razstavi so na ogled umetnikova dela, ki so nastala v letih 2019 in 2020.Čeprav svoja dela zelo dosledno gradi v širši kontekst serije, lahko opažamo tudi nekatere spremembe. Pri določenih slikah (npr. Holiday Inn) si avtor pripravi slikarsko podlago s kapljanjem (dripping) barv, ki dajejo slikam nekoliko bolj materialen (haptičen) videz. Razstava bo na ogled do 10. oktobra.Zaradi epidemije koronavirusa so jubilejno – že petindvajseto! – izdajo festivala Jazz Cerkno z majskega termina morali premakniti na jesen. Festival bodo odprli z nastopom zasedbe DrummingCellist & Big Band RTV Slovenija.Na festivalu bo nastopilo deset mednarodnih in slovenskih zasedb, od tega bo vseh šest mednarodnih zasedb v Cerknem odigralo svoj premierni koncert v Sloveniji. Kot je že navada v Cerknem, bodo na sporedu moderni jazz in druge inventivne glasbe, ki jazz soočajo z drugimi žanri, od avantgardne klasike prek ameriškega folka in bluesa do elektronike in noisa. Poleg glavnega programa so organizatorji pripravili še bogat spremljevalni program, ki bo vključeval fotografsko razstavo, dodatne koncerte, delavnice in okroglo mizo.Protagonistka enoosebne gledališke predstave večkrat nagrajenega dramatikaje Pikapolonica Zmagoslava Marjetica Nogavička – torej Pika Nogavička, ki je žirijo na 48. Tednu slovenske drame tako očarala, da je igro upravičeno uvrstila med nominirana besedila za Grumovo nagrado.V obrazložitvi nominacije je žirija med drugim napisala: »Večja od vseh je monodrama, katere protagonistka je Pikapolonica Zmagoslava Marjetica Nogavička – torej Pika Nogavička. Ta je za razliko od legendarne otroške junakinje zgodb'zrasla'. Prav odraščanje je osrednja tema drame, vključno z otroškimi sanjami, razočaranji, s telesnimi spremembami in socialnimi obveznostmi.« Predstavo je režiral, igra pa