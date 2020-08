Namigi prireditev: Veliki diktator, Psiho in Duo Claripiano

Torek, 11. avgusta



Letni Kinodvor

Poletje na platnu in med platnicami 2020

Press Release Psiho Foto Kinoteka

Duo Claripiano

Duo Claripiano Foto Ljubljana Festival

Kinodvorovo filmsko platno se seli na Kongresni trg. Tridnevno brezplačno prireditev s projekcijami filmskih klasik pripravljajo v poklon pomembnim zgodovinskim obletnicam. Otvoritveni večer bo potekal v znamenju 75. obletnice konca druge svetovne vojne. Predvajali bodomojstrovino Veliki diktator (The Great Dictator, 1940), satirično kritiko nacizma, v kateri Charlie odigra dvojno vlogo dobrodušnega židovskega brivca in diktatorja Tomanije Adenoida Hynkla. Projekcijo so pripravili v sodelovanju s Slovensko kinoteko.Naslednji večer, v sredo, 12. avgusta, se bodo poklonili stoletnici rojstva legendarnega igralca. Ogledali si bomo ikonični vestern Sedem veličastnih (The Magnificent Seven), s katerim je režiserleta 1960 na Divji zahod premestil klasikoSedem samurajev. Zadnji večer, v četrtek, 13. avgusta, bodo počastili stoletnico rojstva velikana italijanske kinematografije. S projekcijo filma Rim (Roma, 1972), ljubezenskega pisma mestu, ki ga je režiser poimenoval »najčudovitejša filmska kulisa na svetu«, bodo naredili uvod v jesensko retrospektivo Fellinijevih filmov v Slovenski kinoteki.Tema letošnjega festivala je kriminalka. Kriminalka, ki je bila sicer vedno priljubljena tako med bralci kot gledalci, zadnjih nekaj let v globalni popularni kulturi doživlja nov razcvet. Glavni element vsake kriminalke je zločin. Pri razkrivanju zločina oziroma identitete storilca zgodba po navadi s podaljševanjem negotovosti glede končnega izida gradi učinek stopnjevanja napetosti – suspenz, ki velja za eno od ključnih prvin priljubljenosti tega žanra.Letošnje Poletje na platnu in med platnicami bodo zato odprli z mojstrom suspenza,, oziroma enim od njegovih najbolj drznih in priljubljenih filmov Psiho (1961). Pred projekcijo ob 21. uri bo ob 20. uri najprej predavanjeZakaj nas privlačijo zgodbe o morilcih?Duo Claripiano sestavljata pianistkain klarinetist, ki ju ljubezen povezuje v glasbi in zasebno, kar se zrcali v njunih bleščečih izvedbah, polnih ljubezni in ponotranjene občutenosti. Glasbenika, zaposlena v Slovenski filharmoniji, sta Claripiano ustanovila leta 1994 in nanizala vrsto odmevnih koncertov doma in v tujini.Klarinet in klavir bosta ob tej priložnosti zazvenela v dveh vrhunskih stvaritvahiniz železnega repertoarja ter priredbiorkestriranih pesmi iz različnih opusov, ki so poseben izziv za samo dva izvajalca. Tri skladbe slovenskih skladateljev treh generacijinzaznamujeta odličnost in pripadnost vokalu, ki ga tokrat prepuščajo klarinetu.