Namigi prireditev: Veliki Gatsby, Marko Hatlak & FUNtango in Anja Bukovec

Petek, 27. decembra

Veliki Gatsby

Marko Hatlak & FUNtango, posebni gost Iztok Mlakar

Marko Hatlak FUNtango Foto Arhiv Marko Hatlak

Anja Bukovec z gostjo Tinkaro Kovač

Violinistka Anja Bukovec

Foto Jaka Vinšek

Priznani koreograf, ki je v zadnjih letih ustvaril niz uspešnih pripovednih baletov, črpa snov za svojo novo koreografijo iz znamenite romaneskne predloge Veliki Gatsby (1925) Francisa Scotta Fitzgeralda. Prepoznavno delo iz zakladnice klasične ameriške literature z izrazito kritičnim podtonom osvetljuje negativne razsežnosti velikega ameriškega sna in togost dekadentne newyorške visoke družbe med obema vojnama, ki ni dopuščala prehajanja med razrednimi sloji. Razkošna pripoved o skrivnostnem bogatašu, ki postane žrtev lastne ljubezni in prepričanja, je hkrati tudi zgodba o ljubimcih, ki si nista usojena. Dogaja se v svetu nepredstavljivega bogastva, omame in temačnih obsesij, v katerem vlada grozljiva moralna praznina.Osrednji junak je sicer zasnovan kot mit, katerega triumfalna pot pelje v propad, tragični konec pa kljub temu nagovarja z mislijo, da je človek kot posameznik pomembna entiteta. S tem pa se slej ko prej spomnimo tudi na svet, v katerem živimo danes in v katerem je za resnične vrednote vedno manj prostora. Glasbeno podobo predstave navdihuje živa, dinamična in svetovljanska energija izjemnih ameriških skladateljskih imen. Solisti:inMarko Hatlak & FUNtango vabita na edinstven gala dogodek ob zaključku letošnjega leta. Koncert v dvorani ljubljanskega hotela Union bo sestavljen iz znanih skladb klasičnih skladateljev, velikih priljubljenih ustvarjalcev 20. stoletja, tango Astorja Piazzolle in avtorskih skladb Marka Hatlaka ter gosta Iztoka Mlakarja, ki se bo zasedbi pridružil v zadnjem delu koncerta.Koncertni večer je že v preteklostirad zaključil z večno ljubezensko zgodbo o Štefani in Bertolinu v tango ritmu, ikonični skladbi znanega primorskega komedijanta. V letu 2016 sta Iztok Mlakar in Marko Hatlak prvič skupaj stopila na oder in z izbranimi skladbami iz Mlakarjevega repertoarja, podprtimi z bogato spremljavo zasedbe Marko Hatlak&FUNtango, takrat navdušila nabito polno dvorano Mlakarjevega domačega gledališča.Violinistkabo svežo izvedbo butičnih novoletnih koncertov letos predstavila SiTi Teatru. Koncerti vsako leto postrežejo z enkratnim programom, pripravljenimi vsakič posebej prav za to priložnost. Anji Bukovec se bo letos na odru pridružila ena najuspešnejših in najbolj prepoznanih izvajalk slovenske popularne, pevka, flavtistka in igralka. Glasbeni spekter bo oplemenitil pianist, ki je šolanje na londonskem Trinity Collegeu in Julliard School v New Yorku nadgradil kot pedagog na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.Repertoar bo poleg biserov klasične glasbe, filmske glasbe in temperamentnih ritmov etno glasbe ekskluzivno predstavil tudi nekaj največjih uspešnic Tinkare Kovač v povsem novi, še neslišani preobleki.