Namigi prireditev: Vodnikovanje, Srake in lastovice ter Heidi

Ponedeljek, 3. februarja

Vodnikovanje, šišenski praznik!

Ana Vičič: Sraka in lastovice

Ana Vičič: Sraka in lastovice Foto Ana Vičič

Heidi

Heidi Foto Uroš Hočevar

, pesnik, jezikoslovec, učitelj, časnikar, »pervi« na mnogih področjih na svoji domačiji 3. februarja praznuje rojstni dan. Letos bi upihnil 262 svečk. Nekoč so bile ob Vodnikovem rojstnem dnevu velike šišenske zabave. Takole je bilo ob stoletnici njegovega rojstva: »Vodnikova komemoracija na 2. februarja 1858 je bila skoraj spektakularna. V Šiško so se zgrnile množice, ki so se na dvorišču in pritličnih prostorih predajale navdušenemu vzklikanju in družabnemu veseljačenju. Ločena od množic se je nastajajoča narodna elita zbrala v nadstropni sobi, v izbi, kjer se je rodil Vodnik; budna je ostala do tretje ure zjutraj, ko je v krogu izbrancev Toman uprizoril izviren ritual z zdravico in razbijanjem kozarca.«Tokrat pa se bo praznik začel z vodstvom po stalni z njenim soavtorjem dr., ob 18.30 nadaljeval s hišno predstavoLjubljanski vodnik našel Vodnika, zaključil s potico in nazdravljanjem.(1994) je leta 2017 po diplomskem delu oblikovanja kolekcije tekstilnih vzorcev in izdelkov za otroke, postala oblikovalka tekstilij in oblačil. Po diplomi se je odločila za magistrski študij na področju oblikovanja vizualnih komunikacij.Razstavljene ilustracije so opremile zgodbo Sraka in lastovice - eno izmed zgodb v delu, Podobe iz sanj. Ilustracije so likovno osredotočene predvsem na razpoloženje in čustveno raven zgodbe. Glavna lika sta pripovedovalec Ivan Cankar in sraka, ki predstavlja bistro namišljeno sogovornico, ki svoj karakter kaže predvsem skozi svoje neposredno izražanje. Občutje in dokaj temačno, melanholično razpoloženje same zgodbe sta poudarjena z omejeno paleto barv, ki je skupna celotni seriji ilustracij.Na sporedu je že petdeseta ponovitev predstave za otroke Heidi. V svojih številnih ponovitvah je navdušila tako mlajšo kot starejšo publiko, nemalo je tudi takšnih, ki so si jo ogledali večkrat. Tako na domačem odru kot na gostovanjih je predstava deležna dolgega aplavza.Heidi je zgodba o svobodi, ki jo lahko občutimo le v naravi, o sproščenosti, ki jo človek najde v povezanosti z naravo, o uporništvu, vztrajnosti in pogumu, ki so gonilo življenjskih sprememb. Je zgodba o ljubezni in moči ljubezni in priča o tem, da so družina ljudje, ki se imajo radi, si pomagajo in skrbijo drug za drugega.Režija:. Igrajo:in