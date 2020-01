Namigi prireditev: Vsi proti vsem, Brest in Oto Vogrin

Torek, 28. januarja

Vsi proti vsem

Brest z Vesno Zornik

Brest. Foto Ksenija Mikor

Oto Vogrin

Oto Vogrin, Oblike v dimenziji časa in širini prostora, akril, mešana tehnika na platno,130x190cm, 2016 Foto Arhiv Oto Vogrin

Na filmska platna prihaja nov celovečerni slovenski film režiserja in scenarista, ki nastavlja ogledalo demokraciji, v kateri živimo, in vodi k razmišljanju o tem, kdaj bodo ljudje imeli dovolj korupcije, prevar in laži. Gre za politični triler, ki se dogaja v izmišljenem kraju Rovte pod idiličnimi Alpami in govori o demokraciji, volilnih prevarah in razkrajanju družbenih vrednot.V glavni vlogi nastopa, dobitnik nagrade Bert za življenjsko delo, družbo pa mu delajoin drugi. Na današnji premieri se bodo predstavili igralska ekipa in ustvarjalci filma. Film bo na rednem sporedu Koloseja od četrtka, 30. januarja.Zasedba Brest bo premierno predstavila skladbe z nove plošče z naslovom V polsnu. Na njej je petnajst novih skladb s prvenca Nemi film s prepoznavnim vokalom(Katalena) in prodorno kitarov ospredju.Skladbe, za katere glasbo je napisal Samo Šalamon in besedila, odlikuje zlitje različnih glasbenih zvrsti, ki puščajo odprta vrata za številna presenečenja v živem soočenju. Zasedba: Vesna Zornik (glas), Samo Šalamon (kitara),(bas),(bobni) in Kristina Kočan (besedila).Nagrada Galerije FO.VI je stalnica mednarodne likovne nagrade Ex-tempore Ptuj Karneval, ki letos poteka že dvanajstič. Lani jo je prejel slikar in grafik, ki na samostojni razstavi predstavlja novejše serije svojih del. V katalogu razstave jezapisala: »Delo Ota Vogrina se igra z anatomijo oblik in barv, kjer v prvih dveh serijah razčleni po perspektivah, smernicah in barvah animirani niz pokrajin, krajev in zgradb ali preprosteje, človeške figure, prikazane predvsem v tretji seriji portretov ...«Oto Vogrin (1960, Maribor) od leta 1984 živi in dela v Selnici ob Dravi kot profesor likovne umetnosti. Sodeloval je na več kot 30 samostojnih in več kot 50 skupinskih razstavah doma in v tujini.