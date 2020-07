Namigi prireditev: We Love Mozart, Jazz Ladies in Tea Curk Sorta

Sreda, 15. julija

We Love Mozart

Jazz Ladies

Jazz Ladies Foto arhiv CD



Tea Curk Sorta: Prisotnost telesa

Tea Curk Sorta: Avtoportret Foto Tea Curk Sorta

V letu, posvečenem Beethovnu, bo prefinjena in elegantna Mozartova glasba dobrodošla koncertna popestritev. Kaj pa je tisto, kar dela Mozarta tako velikega? »Življenjskost njegove glasbe ga dviga nad vse; njegova široka paleta govorice, univerzalnost, humor, igrivost, včasih otročja naivnost, pomešana z globoko in široko duhovnostjo, kot bi bil bradati sivi modrec z mladostnim duhom …« je zapisal, ki se izvajanju njegove glasbe posveča od 13. leta. Slovenski klarinetist, dirigent, umetniški vodja in skladatelj, mednarodno priznan koncertant, znan kot Paganini klarineta, je študiral v Gradcu pri Beli Kovacsu in pri rosnih 18. letih magistriral na Mozarteumu v Salzburgu.Pogosto se na koncertnih odrih pojavlja z najznamenitejšo slovensko flavtistko, prejemnico Prešernove nagrade za življenjsko delo v 2005, ki kot solistka nastopa z najboljšimi orkestri in dirigenti današnjega časa.V okviru prireditev Mala terasa sredi Ljubljane bo tokrat nastopila zasedba Jazz Ladies. Občinstvo osvajajo s svojimi izvedbami in priredbami glasbe iz šestdesetih, sedemdesetih let pa vse do danes. Igrajo jazzovske standarde, v njihovem repertoarju pa so tudi skladbe latinskoameriškega izvora in pesmi slovenske popevke. Akademsko izobražene, izkušene in edinstvene glasbenice s svojim muziciranjem navdušujejo polnoštevilno občinstvo na gala večerih, prireditvah in festivalih po Sloveniji in tujini, klubske poslušalce pa s pristnim, igrivim in bleščečim nastopom nostalgično popeljejo v obdobje zakajenih lokalov ameriške jazzovske scene.Jazz Ladies so:(glas),(klavir),(saksofon),(kontrabas) in(bobni).V kiparskih delih akademske kiparkečrta postane kiparski element, ki se nenehno ponavlja, stopnjuje v najraznovrstnejših oblikah, ki kot prostorska risba ali »kiparski« grafični element gradi skulpture oziroma oblikuje prosojne kiparske artefakte, ki celo nihajo v postavitvenih prostorih in kiparka jih gradi z veliko pazljivostjo do postavitve skulptur.Razvija se vzajemnost plastičnega sporočila – telesnosti skulpture in vsebine kot situacije, v kateri se določeno kiparsko delo (v tem primeru predvsem telo) – v dani postavitvi nahaja. In ko njena kiparska dela zaživijo v prostoru, se nekako zavemo, da je skulptura ne samo zunanja forma, torej oblika, temveč notranja struktura ali substanca.