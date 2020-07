Namigi prireditev: Za devetimi gorami, Prijatelji in Kurja polt

Četrtek, 9. julija

Za devetimi gorami

Barbara Jurkovšek: Prijatelji / Friends

Barbara Jurkovšek: Almondo, serija Prijatelji / Friends, akril / juta, 2020, 99 x 69 cm

Kurja polt 7

Psi ne nosijo hlač Foto Kinodvor

Osrednja tematska razstava na Ljubljanskem gradu je v letu 2020 posvečena slovenskemu pripovednemu izročilu. Predstavlja ga korak za korakom: z odlomki iz pravljic, ilustracijami, fotografijami, razlagami, predmeti in malimi pravljičnimi svetovi.Odraslim omogoča, da se poglobijo v način obstajanja pripovednega izročila, otrokom pa, da zlezejo v lonček Mojce Pokrajculje, se poigrajo s frnikolami povodnega moža ali zlati ribici napišejo svojo največjo željo. V enih in drugih želi prebuditi željo po dobrih starih zgodbah. Naši predniki so priložnosti za pripovedovanje našli povsod, kjer se je srečalo več ljudi. Zgodbe so jim pomagale, da so se med seboj poslušali in povezovali ter bolje razumeli sebe in druge. To nam omogočajo tudi danes. Razstava bo na ogled do 23. maja 2021.Odprli bodo razstavo, ki spet predstavlja svoje priljubljene modele – živali. Ni naključje, da so med tokratnimi protagonisti psi, saj sta bila prav njihova udomačitev in sobivanje s človekom pomembna dejavnika, ki sta pripomogla k uspehu človeške civilizacije.Seveda smo ljudje v svoji superiorni vlogi »žlahtniteljev« vrst prav pri psih marsikdaj zapeljali evolucijsko pot že na mejo dostojnega in dovoljenega. Psihološka podstat pasjih protagonistov se pogosto skriva v naši lastni globini in prav to sporoča slikarka s serijo slik Prijatelji / Friends. Razstava bo na ogled do 23. julija.S finsko-latvijskim filmom Psi ne nosijo hlač (Koirat eivät käytä housuja, 2019) začenjajo sedmo edicijo festivala žanrskega filma Kurja polt.Letos festivala ne morejo organizirati v prvotno zamišljeni obliki in obsegu. Odločili so se, da ga bodo letos izvedli na obroke. Med julijem in decembrom 2020 bodo tako na posameznih filmskih projekcijah predstavili letošnjo Sodobno sekcijo in utrinke retrospektivnih programov. S programom Fokus: Afrika se bodo poklonili afriški kinematografiji.