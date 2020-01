Namigi prireditev: Za narodov blagor, Free Standing in Grafični kolaž

Četrtek, 9. januarja

Za narodov blagor



Free Standing

Free Standing FOTO: Anka Simončič

Simpozij Umetniška svoboda in trg umetnosti ter razstava Grafični kolaž

Jožže Ciuha FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

je ostro satirično komedijo Za narodov blagor, ki govori o lažnem rodoljubju in politični gnilobi, napisal na Dunaju. Ob izidu leta 1901 je satira temeljito razburkala slovensko javnost, prevladali pa so tisti, ki so ji nasprotovali. Krstno uprizorjena je zato bila šele leta 1905 v Pragi, na slovenskih tleh pa še leto kasneje, leta 1906 v ljubljanskem Deželnem gledališču. Tudi po 120 letih zareže prav tako bridko kot tedaj. Ivan Cankar je z Dunaja pisal svojemu bratu Karlu: »Zdaj pripravljam satirično farso: spravil bom na oder tisto ljubljansko družbo, o kateri pravijo, da je cvet naše inteligence, kvintesenca slovenske kulture in poklicna vodnica v naših literarnih in političnih – predvsem političnih – težnjah. Karikiral sem jako malo in tega niti treba ni bilo. Kdor piše pri nas po resnici, pravijo, da karikira; to ni nič čudnega, zakaj življenje tam doli je res strahovita farsa.«Tokratno uprizoritev komedije je režiral, igrajo painPremiera najnovejše produkcije Studia 25, ki je bila izbrana na mednarodnem razpisu Pan-Adria. Ustvarjalci predstaveinse sprašujejo o različnih razsežnostih odnosov, ki jih vzpostavljamo drug z drugim.Kdo od nas je samostojen? Kdo lahko stoji sam? Hodi sam. Sedi sam. Pleše sam. Je sam. Brez druge, drugega, drugih ... S kom sem v odnosu, če si to želim ali ne? S kom sem prepleten, če se tega zavedam ali ne? Kdo vse vpliva na nas? Na koga vplivamo mi? In kakšen pomen ima vse to? Veliko vprašanj, zelo pomembnih. V svetu, ki je vedno bolj prepleten in soodvisen, ni poti nazaj in ni pobega od mnogovrstnega sovplivanja. Biti pomeni biti v odnosu. Sledi ponovitev 10. januarja.Na okrogli mizi ob 17. uri bodo sodelujoči – prof., University of Massachusetts, Boston, prof., Boston College, prof., doc. dr., prof. ddr.in ddr.– med drugim razmišljali o svobodi umetniškega izražanja in kakšni so izzivi na trgu umetnosti.Ob 19. uri bo sledilo odprtje razstave, kjer bodo predstavljene različne grafične tehnike. Izbrani avtorji so:(1924–2015)in