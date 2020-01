Namigi prireditev: Zajčja luknja, Filmska generacija in Nemški narodni mladinski orkester

Ponedeljek, 20. januarja

Zajčja luknja

Darko Herič: Filmska generacija

Darko Herič Foto Darko Herič

Nemški narodni mladinski orkester

Nemški narodni mladinski orkester Foto Selina Pfruener

Odprtje fotografske razstave je začetek tematskega festivala Slovenija 2050. Skozi niz predavanj, razstav in drugih dogodkov bodo razmišljali o prihodnosti Slovenije, kar pa seveda ni mogoče brez širšega konteksta globalnega sveta.Festival Slovenija 2050 in razstavo bosta odprla generalna direktorica Cankarjevega domain sokurator razstave. Avtorji na razstavi:(Francija),(Švica),(Slovenija),(Nemčija),(Slovenija). Razstava bo na ogled do 1. marca.Prva samostojna razstava filmskega snemalca, direktorja fotografije in fotografa, ki bo predstavil serijo fotografskih portretov filmskih ustvarjalcev svoje generacije. Darko Herič je izjemno aktiven in priznan filmski ustvarjalec, ki je v zadnjem desetletju kot snemalec in direktor fotografije sodeloval pri številnih odmevnih filmskih projektih, kot so Ne bom več luzerka, Dvojina in Nekoč je bila dežela pridnih.V ambicioznem fotografskem projektu pa se je posvetil sistematičnemu portretiranju širokega kroga kolegov svoje generacije. Poleg režiserjev, scenaristov in igralcev, kot soin, je namreč ustvaril fotografske portrete producentov, asistentov kamere, scenskih tehnikov in koloristov, rojenih leta 1985.Nemški narodni mladinski orkester deluje pod okriljem nemškega Glasbenega sveta in je sestavljen iz najboljših nemških glasbenikov, starih od 14 do 19 let. Izbrani glasbeniki delujejo pod botrstvom Berlinskih filharmonikov in v sodelovanju z najboljšimi svetovnimi dirigenti. Zato ne preseneča, da so mnogi izmed glasbenikov, ki so se v mladosti brusili v tem orkestru, pozneje postali člani vodilnih svetovnih orkestrov oziroma ugledni solisti.Tokrat bo glasbenike vodil, eminenca nemške glasbene kulture. Slišali bomo dve Beethovnovi deli in dve refleksiji sodobnih skladateljev na njegovo izročilo.