Namigi prireditev: Zbor Filharmonije, Trije milijoni minut in Indigo

Torek, 8. 9.

Jubilejna koncertna sezona Zbora Slovenske filharmonije

Trije milijoni minut

Trije milijoni minut FOTO: Peter Giodani



Indigo festival 2020

Mateja Bučar: Parquet Ball / Nad parketom FOTO: Vadim Fiškin

Slovenska filharmonija odpira svojo koncertno sezono 2020/21 z izvedbo monumentalne Maše v h-molu. Redko izvajano in edino misso toto tega baročnega velikana bodo poustvarili Orkester in Zbor Slovenske filharmonije s solisti, posebno cenjenimi interpreti baročnega repertoarja, pod vodstvom specialista za staro glasbo, dirigentaPo Bachovem načelu, da je glasba pot do božanskega, se hkrati obeta veličasten vstop v jubilejno sezono Zbora Slovenske filharmonije ob njegovi 30-letnici delovanja. Solisti:(sopran),(mezzosopran),(tenor),(basbariton),(orgle) in(čembalo). Zborovodkinja:Premiera uprizoritvenega besedila Trije milijoni minut, ki je nastalo na podlagi scenarija za film in igre 7 let (7 años). Priredila ga je režiserkain igralsko zasedbo sestavila iz samih žensk, medtem ko v izvirniku nastopajo štirje moški in ena ženska.Štiri prijateljice so ustanoviteljice uspešnega podjetja. Že nekaj časa vodijo dvojno knjigovodstvo: denar prenakazujejo v Švico in tako utajujejo davke. A na sledi jim je finančna policija. Odvetnica ponudi izhod: če ena izmed družabnic prepiše zatajeni dobiček nase, bo krivda padla le nanjo. Ta, ki bi se žrtvovala, bi šla v zapor za predvidenih sedem let ter rešila preostale tri in tudi podjetje. Nastopajo:inPeta edicija festivala Indigo bo potekala pod naslovom Zdaj je prepozno. Dogodki bodo potekali po različnih ljubljanskih prizoriščih do petka, 11. septembra. Z Goethe Institutom Ljubljana in mednarodnim heglovskim združenjem Aufhebung so pripravili mednarodno filozofsko konferenco v počastitev 250. obletnice rojstva nemškega filozofa. Z zavodom Maska pa bodo na konferenci Prekarnost ali samoupravljanje? in na spremljajočih dogodkih počastili sto let od izida prve številke Maske in izid 200. številke.Med drugim bo vse festivalske dni v Narodni galeriji na ogled predstava: Parquet Ball / Nad parketom, v kateri na velikem in praznem plesnem podu žoga iz parketa izvaja vnaprej pripravljeno koreografijo.