Namigi prireditev: Zemlja, barvit planet, Čiščenje čustvenih podatkov in Aurum

Otvoritev nove občasne razstave ob zaključenem 22. mednarodnem razpisu za otroška likovna dela, ki bo v edinem otroškem muzeju v Sloveniji. Uspešno se je zaključil 22. mednarodni razpis za otroška likovna dela otrok z naslovom “Zemlja, barvit planet”, s katerim Muzej novejše zgodovine Celje od leta 2018 nadaljuje delo Zavoda za ustvarjalni razvoj mladih pod imenom Hermanova galerija.Mednarodni razpis je bil namenjen otrokom od 6. do 12. leta starosti. Prejeli so 632 likovnih del iz 18 različnih držav. Otroci so sodelovali v dveh starostnih kategorijah: I. (6 – 9 let) in II. (10 – 12 let). V vsaki kategoriji smo podelili 10 nagrad ter 50 posebnih priznanj, vsi sodelujoči pa so prejeli elektronsko potrdilo o sodelovanju na razpisu. Razstavili bodo nagrajena dela otrok, razstava pa bo na ogled do 1. marca.je italijanska umetnica, katere delo raziskuje spol, spolnost in delo v odnosu do neoliberalnega kapitalizma in globalnega juga. Na razstavi bo predstavila tretji del serije, ki raziskuje, kako digitalne ekonomije in avtomatizacija preoblikujejo delo in oskrbo. Po delih Technologies of Care (Tehnologije oskrbe, 2016) in Labor of Sleep (Delo spanja, 2017) se nova video instalacija z naslovom The Cleaning of Emotional Data (Čiščenje čustvenih podatkov) osredotoča na človeško delo pri kategorizaciji ogromnih količin vizualnih podatkov, ki se uporabljajo za učenje algoritmov prepoznavanja čustevV video instalaciji Giardina Papa naslovi nove oblike prekernega dela, ki se pojavlja v ekonomijah umetne inteligence. Preučuje globalno infrastrukturo mikrodelavcev, ki »čistijo« podatke za učenje algoritmov strojnega vida. Ti delavci označujejo, kategorizirajo, opremijo z opombami in potrjujejo velike količine podatkov, s čimer umetni inteligenci omogočijo delovanje. Razstava vključuje tudi serijo velikih del iz tekstila, razvitih v sodelovanju ziz Savant Studios (Brooklyn, NY). Razstava bo na ogled do 7. februarja.Klavirski trio Aurum deluje od leta 2016 v sestavi(klavir),(violina) in(violončelo), vse tri študentke drugega letnika Akademije za glasbo v Ljubljani.Povezuje jih tako prijateljstvo kot tudi ljubezen do komorne glasbe. Kot solistke so prejemnice številnih nagrad na mednarodnih in domačih tekmovanjih, redno sodelujejo v različnih orkestrih in priložnostnih komornih zasedbah. S skupnim muziciranjem so začele na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana pri prof.. Kot glasbene gostje so nastopile na številnih dogodkih Inštituta Stopinje, med drugim v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma. S triom bo nastopila še saksofonistka. Na sporedu bodo delain