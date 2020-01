Namigi prireditev: Življenje drugih, Šola za žene in Afriški živalski kralj

Petek, 31. januarja

Življenje drugih

Šola za žene

Šola za pare Foto Damjan Švarc

Afriški živalski raj

Afriški živalski raj Foto Jaro Ješe

Sezono 2019/20 v Mali drami nadaljujejo s premierno uprizoritvijo Življenje drugih avtorja in režiserja, ki je nastala po motivih filma Življenje drugih (Das Leben der Anderen). V uprizoritvi igrajoinDogajanje je postavljeno v Vzhodni Berlin leta 1984 in sledi agentu tajne službe, ki neprestano nadzoruje dva umetnika – dramatika in igralko. Zaradi tesnega spremljanja njunih korakov se agentov pogled na svet preobrazi, odprejo se tudi vprašanja o njegovi lastni vlogi v svetu.Premierna uprizoritev komedijeŠola za žene v režiji. Igrajo:inNajslavnejši evropski komediograf vseh časov(1622–1673) je bil otrok zlate dobe klasicističnega gledališča v Franciji, ki ji je vladal sončni kralj. Priljubljen na dvoru si Molière pridobi kraljevo naklonjenost in tudi finančno podporo, kar je njegovi gledališki skupini omogočilo, da je začela delovati kot prvo stalno poklicno gledališče. K takšnemu statusu je največ prispeval izjemen uspeh komedije Šola za žene, v kateri varuh Arnolf skriva in v nevednosti zadržuje varovanko Agnes, da bi jo pripravil za svojo ženo, vendar se dekle že v prvem trenutku prostosti zaljubi v mladega Horacija. Šola za žene je že ob premieri izzvala hud škandal, klerikalni moralisti so se sicer močno zgražali, a občinstvo, pa tudi kralj, je neizmerno uživalo.Glasbena igra za otroke Afriški živalski raj je zasnovana na poetičnem besedilu, ki je izšlo v slikanici večkrat nagrajene ilustratorke. Izborno in gibko besedilo v rimah otrokom približa oddaljeni živalski svet od znanih zelenih mamb do redkeje obravnavane svinje bradavičarke.Besedilo je kar klicalo po uglasbitvi in slovenski skladatelj, ki živi in deluje na Nizozemskem, je rimano poezijo ujel v zanimivo glasbeno igro, temelječo na spevnih sodobnih »songih«, napisanih za otroške soliste, otroški pevski zbor in pianista. Čarobnost umetniškega besedila, ki ga interpretira profesionalna gledališka igralka, in glasbe, vanjo so se poglobili pevci in pevski solisti Otroškega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana, bodo nadgradili še plesalci Oddelka za sodobni ples Konservatorija za glasbo.