Namigi prireditev: Zmajev karneval, Bazen in Solistika

Sobota, 22. februarja

Zmajev karneval

Bazen

Bazen Foto Saša Huzjak

Solistika

Solistka Foto Nejc Saje

Na pustno soboto bo v Ljubljani tradicionalni pustni Zmajev karneval. Pustna povorka se bo pričela na Novem trgu, nadaljevala preko Šuštarskega mosta, mimo Mestnega trga, na Stritarjevo ulico in Prešernov trg, potem pa po Wolfovi ulico do Kongresnega trga. Zaključila pa se bo z rajanjem in podelitvijo nagrad najboljšim skupinam na Kongresnem trgu.V sklopu pustne povorke se bo letos predstavilo 18 otroških skupin s 600 otroki iz ljubljanskih vrtcev in šol. Poseben del bo namenjen značilnim etnološkim maskam različnih slovenskih pokrajin iz poganskega ljudskega izročila. Sodelovale bodo rusa, orači in pokači iz Pobrežja, koranti iz Pobrežja in Majšperka, Šjme Vrbovo, Halubajski zvončari, koranti iz Lancove vasi in škoromati iz Podgrada. Nastopila bosta tudi Pihalni orkester Bežigrad in bobnarski kolektiv Sherzer Brigade.V okviru 35. Zimske plesne šole in v okviru Platforme sodobnega plesa – Platforma pred Platformo, napovedujejo prvi predfestivalski dogodek Bazen. Zapuščen bazen piše svojo zgodbo. Njegovo praznino, ki prostorsko in zvokovno odmeva, skušajo zapolniti z gibom in glasom. Bazen, kjer se je čas navidezno ustavil, kjer so ujete subtilne podobe preteklosti… Kjer se reflektirajo odsevi preteklosti v podobah sedanjosti.Plesno predstavo je skupaj s plesalkami koreografirala Dalanda Diallo, plešejo pa Vanja Kolanovič, Rebeka Rajšek, Anja Spasovski, Nadja Spasovski, Vita Trantura in Nika Zidar.Predstava je zasnovana na tradiciji glasbenih klovnov, enem najstarejših zabavnih žanrov, ki se odlikuje z duhovitim in predvsem virtuoznim izvajanjem, tokrat vrhuncev klasične glasbe v inovativnih aranžmajih za nepričakovana glasbila.A to ni le koncert. Solista se znajdeta na glasbenem tekmovanju z neposrednim radijskim prenosom in niti naduti voditelj se ne zaveda, da sta edina tekmovalca tega dne. Vendar »show must go on« brez prekinitev, saj radio tišine ne prenese. Iznajdljivost in komični zapleti so neizogibni. Nastopajo: Branko Završan, Boštjan Gombač, Marko Brdnik.