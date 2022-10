Namigi za kuhanje s česnom, ki bi jih odobrili tudi najboljši chefi

1. Vse se začne z nakupom

Prvo pravilo: izberemo lokalne pridelke, saj s tem podpiramo naše pridelovalce, ki nam jamčijo dobro kakovost. Drugo pravilo pa se glasi: česen, ki zelo diši po česnu, naj kar ostane na trgovski polici. V nadaljevanju tega prispevka boste bolj podrobno razumeli, zakaj, trenutno pa si zapomnite: to je pokazatelj dolge poti do trgovine in grobega ravnanja. Takšen česen je poškodovan. Vedno izbirajte polne, čvrste, suhe in bele glavice z minimalnim vonjem. Če so stroki skrčeni, celo puhli, je pridelek že star. To pa dokazujejo tudi že podaljšani kalčki, ki pogosto štrlijo iz glavic.

