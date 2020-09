Napovedi prireditev: Oursler, Rudolf / Smrekar in Golob / Ivanuša

Sreda, 9. septembra



Tony Oursler: Experimentum crucis



Aljaž Rudolf, Eva Smrekar: A Face or a Factory: Holey Surface

Aljaž Rudolf, Eva Smrekar: 'A Face or a Factory: Holey Surface' Foto Arhiv Galerije Kapelica



A Face or a Factory

Anja Golob in Drago Ivanuša

Anja Golob, pesnica. Foto Jože Suhadolnik

Odprtje razstave, ki je sestavljena iz treh projektov priznanega ameriškega umetnika: multimedijske instalacije Phase Trans (2019), Eclipse (2019), serije projekcij na prostem, ki naravni svet združujejo s človeškim narativom, ter Imponderable Digital Archive (2016–2020), ki predstavlja selekcijo več kot tisoč slik iz umetnikovega arhiva.V znanstveni terminologiji se Experimentum crucis nanaša na eksperiment, zasnovan tako, da bi ob uspehu proizvedel odločilen rezultat in s tem izločil vse druge sprejete teorije in hipoteze. Največ se uporablja v fiziki, pogosto pa ga imenujejo tudi »poslednji eksperiment« glede določenega vprašanja. Kljub temu da je že vse od razsvetljenstva v znanosti to eden izmed vodilnih principov, pa je ideja eksperimenta, ki lahko ustvari neizpodbitno gotovost, že dolgo deležna tudi kritik. V vlogi naslova te razstave si izraza Experimentum crucis ne predstavljamo kot definitivnega modela katerega koli eksperimenta, temveč kot atmosfero idej, ki se nenehno razvija. Razstava bo na ogled do 25. oktobra.je družina, podjetje in laboratorij obrazov, mask ter novih identitet. Prek oblikovanja novih oseb z uporabo materiala DNK in optičnega branja 3D posameznega darovalca, ki mu je v zameno ponujeno mesto v korporaciji skupaj s specifičnim deležem njenega premoženja, projekt modulira različne heteronime, njihove biografije, poklice in točno določene funkcije v sodobnem korporativnem kapitalizmu.Holey Surface deluje kot vstopna točka v daljši umetniško-raziskovalni proces. Modularno zgrajena postavitev je oblikovana tako, da konzumira obiskovalca, ki s podpisom privolitvenega obrazca postane del projekta. Razstava je del festivala Ars Electronica 2020.Premierni nastop ob izidu digitalnega albuma pesniške zbirke. »Poezija Anje Golob je glasba. Glasbaje poezija. Skupaj sta koncert.« Anja Golob je slovenska pesnica, urednica, kritičarka, dramaturginja in prevajalka. Doslej je objavila štiri samostojne pesniške zbirke v slovenščini, eno v nemščini, ponatis prvih treh zbirk v eni knjigi ter dve zbirki v nemškem in eno v hrvaškem prevodu, izbore pesmi in drugih besedil v številnih slovenskih in tujih medijih ter okoli 750 odrskih kritik.Drago Ivanuša je skladatelj filmske in gledališke glasbe, pianist in harmonikar. Od leta 1991 je ustvaril glasbo za okoli 130 gledaliških in plesnih predstav, 23 filmov in tudi številne samostojne kompozicije za komorne skupine in orkester.