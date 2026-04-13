Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Izr. prof. dr. Mohsen Hussein, dr. med., spec. ortopedije

Napredki v razumevanju biomehanike kolena, natančnejše diagnostične metode in razvoj novih kirurških tehnik so vplivali na to, kako danes načrtujemo in izvajamo obravnavo. V ospredju ni več zgolj rekonstrukcija vezi, temveč predvsem razumevanje, kako posamezni anatomski in biološki dejavniki vplivajo na potek celjenja in dolgoročno stabilnost kolena. Zato se je sodobni pristop precej premaknil k bolj individualiziranemu odločanju in skrbnemu usklajevanju diagnostike, načrtovanja posega in spremljanja rehabilitacije.

Razširjeno razumevanje anatomije in biomehanike ACL

FOTO: Artros

Čeprav ne moremo govoriti o novih anatomskih strukturah, smo v zadnjih letih doživeli pomemben napredek v razumevanju anatomije sprednje križne vezi in kolenskega sklepa na splošno. Ne gre za to, da bi evolucija ustvarila novo strukturo, temveč za poglobljeno razumevanje obstoječih anatomskih značilnosti. Poudarjamo predvsem dve pomembni spoznanji:

Anterolateralne strukture kolena: V zadnjih letih se več pozornosti namenja anterolateralnemu kompleksu kolena, vključno z anterolateralnim ligamentom (ALL). Ta vez sodeluje pri rotacijski stabilnosti kolena. Razumevanje njene povezave s sprednjo križno vezjo in upoštevanje tega pri rekonstrukciji je izboljšalo rotacijsko stabilnost po rekonstrukciji.

Zgradba sprednje križne vezi: Tradicionalno so ACL opisovali kot eno strukturo, danes pa vemo, da je funkcionalno sestavljena iz dveh snopov, ki se različno napenjata glede na položaj kolena:

– anteromedialni (AM) snop, ki je bolj napet pri upogibu (fleksiji),

– posterolateralni (PL) snop, ki je bolj napet pri iztegu (ekstenziji).

Razumevanje dvojne snopne zgradbe je sprva vodilo k razvoju dvosnopne (double‑bundle) rekonstrukcije. Pozneje je na podlagi obsežnih raziskav prevladalo spoznanje, da je ključ do boljše rotacijske stabilnosti predvsem anatomska lega kostnih tunelov, ne nujno rekonstrukcija z dvema presadkoma. To je privedlo do uveljavitve sodobne anatomsko enosnopne rekonstrukcije, ki s pravilno postavitvijo enega presadka posnema naravno funkcijo obeh snopov in je danes standard v klinični praksi.

Sodobni diagnostični pristopi

Temelj diagnostike ostaja klinični pregled, vendar danes natančno diagnostiko omogoča predvsem magnetna resonanca. MRI nam daje jasen vpogled v to, ali gre za delno ali popolno rupturo, ocenimo lahko razmik robov raztrganine in prepoznamo pridružene poškodbe meniskusa, hrustanca, anterolateralnega kompleksa ali drugih vezi. Obetavna novost je tudi uporaba umetne inteligence pri analizi MRI-posnetkov.

Novosti pri zdravljenju

Konservativna obravnava: Pri redkih primerih je mogoče začeti s strukturiranim in z dokazi podprtim konservativnim zdravljenjem. Rehabilitacijski pristop vključuje fizioterapijo, izobraževanje bolnika in po potrebi uporabo kolenske opornice. Pri konservativni obravnavi so ključna natančno spremljanje napredka in jasno določena merila za prehod na kirurško zdravljenje.

Ohranitev vezi (ACL repair) – ponovni vzpon tehnike: V preteklosti je bilo primarno popravilo sprednje križne vezi standard, vendar je bila metoda zaradi slabših rezultatov opuščena. V zadnjem času tehnike primarnega popravila sprednje križne vezi znova dobivajo mesto v sodobnem zdravljenju. Primerne so pri izbranih, predvsem proksimalnih rupturah, pri katerih lahko obšivanje ali ponovna pritrditev vezi na stegnenico omogoči ohranitev propriocepcije, hitrejši potek rehabilitacije in manjšo morbiditeto.

Biološka podpora rekonstruirani vezi: Raziskave se osredotočajo tudi na biološke metode za podporo celjenju, kot je uporaba trombocitno bogate plazme (PRP) in matičnih celic.

Anterolateralni ligament (ALL) in dodatna stabilizacija: Razumevanje vloge anterolateralnega kompleksa je pomembno vplivalo na kirurško načrtovanje. Pri bolnikih z izrazito rotacijsko nestabilnostjo, pri mlajših od 25 let in ponovnih rupturah se pogosto odločimo tudi za dodatno ojačitev po zunanji strani kolena (lateralna tenodeza ali rekonstrukcija ALL), saj lahko to pomembno zmanjša tveganje za ponovne poškodbe, zlasti pri športnikih.

Prikaz položaja anatomske enosnopne rekonstrukcije sprednje križne vezi. FOTO: Artros

Kako poteka odločanje v klinični praksi

Čim prej po poškodbi si prizadevamo postaviti natančno diagnozo in oceniti stanje vseh struktur kolena. Prvi korak je temeljit klinični pregled, nato bolnika usmerimo na MRI z jasno zastavljenim kliničnim vprašanjem.

Če poškodba ni multiligamentarna, se izogibamo zgodnjemu operativnemu zdravljenju. Pri redkih rupturah z možnostjo celjenja izberemo konservativni pristop in po približno desetih tednih opravimo kontrolni MRI. Na podlagi izvida in kliničnega pregleda se odločimo za nadaljevanje konservativnega ali operativnega zdravljenja.

Tudi pri rupturah, kjer že na začetku vemo, da celjenje ni mogoče, operacije ne opravimo takoj. Poseg načrtujemo po šestih do osmih tednih, ko dosežemo polno gibljivost, umirjeno koleno in ustrezno mišično moč. Zgodnji začetek fizioterapije je pri tem ključen, saj zmanjšuje tveganje za pooperativne zaplete, kot so adhezije in zmanjšana gibljivost.

Sam operativni poseg temelji na anatomski in individualno prilagojeni rekonstrukciji: pri zelo aktivnih bolnikih pogosto izberem tetivo kvadricepsa, pri manj aktivnih pa semitendinozus. Kot že omenjeno, se v nekaterih primerih odločimo tudi za dodatno lateralno ojačitev.

Pogled v prihodnost

Prihodnost zdravljenja ACL bo temeljila na individualiziranem pristopu, biološki regeneraciji vezi, napredni biomehanski analizi, uporabi umetne inteligence pri načrtovanju zdravljenja in integraciji genetskih dejavnikov tveganja.

Poškodba sprednje križne vezi ostaja zahtevna ortopedska problematika, vendar so novi pristopi prinesli pomemben premik k bolj individualno usmerjenemu zdravljenju in bistveno izboljšali rezultate zdravljenja. Cilj sodobne obravnave sta stabilno, funkcionalno in dolgoročno ohranjeno koleno ter varna vrnitev bolnika k vsakodnevnim ali športnim aktivnostim.

