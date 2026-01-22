  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Začetek leta je dober trenutek, da si človek postavi cilj, ki prinese več sproščenosti v vsakdanjih stikih. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA
    Galerija
    Začetek leta je dober trenutek, da si človek postavi cilj, ki prinese več sproščenosti v vsakdanjih stikih. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA
    Promo Delo
    22. 1. 2026 | 10:38
    A+A-

    Ste med tistimi, ki ste si v začetku leta zadali cilj, da bo letos vse drugače? Ste si v mislih že ustvarili podobo sebe v novi vlogi, z več notranjega miru, z boljšo skrbjo za zdravje in dobro počutje, z več poguma za odločitve, ki jih morda že dolgo prelagate? Pogosto se prav v prvih tednih leta sprašujemo, kako svoje želje pretvoriti v cilje, ki ne ostanejo le na papirju, temveč se postopoma uresničijo v vsakdanjem življenju.

    Pri novih začetkih pomaga, da ciljev ne postavljate previsoko in preveč naenkrat, ampak jih razdelite na konkretne, izvedljive korake, ki jih lahko umestite v svoj ritem življenja. Pri tem veliko naredi tudi vizualizacija, saj si z njo čim bolj živo in jasno predstavljate želeni izid in občutke, ki jih želite ob tem doživljati. Prav to je pomembno, ker vas takšna notranja slika usmerja pri vsakodnevnih odločitvah in pomaga ohranjati motivacijo tudi takrat, ko začetni zagon popusti. Kako se želim počutiti čez nekaj mesecev? Kaj bi mi v vsakdanjih situacijah prineslo več sproščenosti in manj zadržanosti? Takšna vprašanja pogosto vodijo do bolj realnih in dolgoročno vzdržnih odločitev.

    Pa tudi, če je vaš koledar še prazen, nič za to. Januar je čas, ko se leto šele začenja, obljube so še sveže in pogum za spremembe je večji kot običajno. Med nove začetke sodijo tudi tisti tišji, bolj osebni, ki jih sprva opazi predvsem človek sam. Ko se pogleda v ogledalo in se nasmehne bolj sproščeno. Ko se v družbi ne ustavlja več pri tem, ali bo pokazal zobe.

    Bi želeli začeti leto s točno določenim ciljem?

    Naj vam pomagajo v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA. Pišite jim in se prijavite na prvi pregled.

    Širši nabor implantoloških rešitev omogoča, da ekipa izbere pristop, ki se res prilega posamezniku. FOTO: Leon Vidic
    Širši nabor implantoloških rešitev omogoča, da ekipa izbere pristop, ki se res prilega posamezniku. FOTO: Leon Vidic

    Cilj, ga lahko zlahka uresničite: lep in samozavesten nasmeh

    Pri izgubi zob ne gre zgolj za videz. Manjkajoči zobje lahko vplivajo na žvečenje, govor in samozavest, dolgoročno pa se ob parodontalni ali napredovali bolezni dlesni lahko pojavijo tudi izguba čeljustne kosti in dodatne težave v ustni votlini. Strokovne ustanove zato poudarjajo pomen pravočasne obravnave, preden se človek navadi živeti z omejitvami in jih sprejme kot nekaj neizogibnega.

    Če ste med tistimi, ki že leta nosijo protezo, če se spopadate z delno ali popolno brezzobostjo ali če ste že slišali, da je čeljustne kosti premalo, je prav začetek leta lahko primeren trenutek za razmislek. Kaj bi mi v naslednjih mesecih realno prineslo več svobode? Kaj bi mi olajšalo vsakdan in mi pomagalo, da se v stikih z drugimi počutim bolj sproščeno in samozavestno? Prav takšna vprašanja pogosto odprejo pot k odločitvam, ki imajo dolgoročen učinek.

    Cilj je jasen, zdaj potrebujete samo nekoga, ki vam ga bo pomagal uresničiti. Strokovno, hitro in z mislijo na vaše dobro počutje. To je priložnost, da se prijavite na prvi in neobvezujoč pregled pri vrhunskih strokovnjakih svetovnega kova: kontaktirajte s kliniko Ortoimplant DENTAL SPA, kjer so že številnim Slovencem pomagali do lepega in funkcionalnega nasmeha.

    dr. Zdenko Trampuš FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA
    dr. Zdenko Trampuš FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

    Dr. Zdenko Trampuš je ustanovitelj klinike Ortoimplant DENTAL SPA in vodja ekipe z več kot 30 leti izkušenj na področju implantologije. Skupaj z dr. Martinom Trampušem in Ivano Trampuš klinika temelji na družinski kontinuiteti, strokovni odličnosti in osebnem pristopu. Prav ta kombinacija znanja, izkušenj in zaupanja privablja tudi številne paciente iz Slovenije.

    Zakaj je klinika Ortoimplant DENTAL SPA tako edinstvena

    Ko človek razmišlja o novem začetku na področju zdravja, si želi predvsem dveh stvari: jasnega načrta in občutka varnosti. Prav tu se Ortoimplant DENTAL SPA loči od klasičnih pristopov, saj združuje vrhunsko implantologijo in celostno podporo pacientu v procesu, ki ostane razumljiv, predvidljiv in usmerjen k rezultatu.

    Ortoimplant DENTAL SPA deluje kot implantološki center, ki se specializira za zdravljenje najtežjih primerov brezzobosti. V praksi to pomeni, da se ne ustavijo pri prvem »težko bo« ali »kosti je premalo«, ampak načrtujejo rešitve tudi tam, kjer mnogi ne vidijo več možnosti. Pri tem uporabljajo sodobne implantološke pristope, kot so All-on-4, Zygoma All-on-4, zigomatični, pterigoidni, transnazalni in individualizirani subperiostalni implantati. Takšen pristop poimenujejo personalizirani ALL-ON-X načrt terapije, po katerem se zdravljenje začne pri natančni diagnostiki in izbiri rešitve, ki se najbolj prilega posamezniku.

    Ko ima pacient na voljo več implantoloških možnosti, se zdravljenje oblikuje individualno, glede na njegove anatomske značilnosti, zdravstveno stanje in osebne potrebe. To je posebej pomembno pri brezzobosti in izrazitem pomanjkanju čeljustne kosti, kjer univerzalnih rešitev pogosto ni. Širši nabor pristopov omogoča prilagoditev anatomiji, zdravstvenemu stanju in pričakovanjem pacienta, hkrati pa daje večjo predvidljivost tako pri funkciji kot pri končnem videzu nasmeha.

    družina Trampuš FOTO: Leon Vidic
    družina Trampuš FOTO: Leon Vidic

    Ena najbolj uveljavljenih rešitev je metoda All-on-4, ki omogoča fiksno rehabilitacijo celotnega zobnega loka s pomočjo štirih vsadkov. Metoda temelji na natančnem načrtovanju in optimalni razporeditvi implantatov, zato je primerna za številne paciente z brezzobostjo, tudi takrat, ko je kosti manj. Prednost takšnega pristopa je stabilna osnova za fiksne zobe in jasen terapevtski koncept, ki pacientu olajša prehod od proteze do trajnejše rešitve.

    Kadar je zgornja čeljust močno resorbirana in klasični vsadki ne morejo zagotoviti dovolj stabilne osnove, pride v poštev metoda Zygoma All-on-4. Pri njej del nosilnosti prevzamejo zigomatični implantati, ki se oprejo na lično kost in s tem razširijo možnosti fiksne rehabilitacije tudi pri izrazitem pomanjkanju kosti.

    Zigomatične implantate lahko uporabijo tudi samostojno, kadar stanje zahteva še bolj prilagojen pristop. Gre za zahtevnejšo implantološko rešitev, ki temelji na natančni diagnostiki in izkušenosti ekipe, saj se opora prenese na stabilnejše kostne strukture zunaj običajnega področja, kjer se implantati najpogosteje vstavijo.

    Pri zadnjem delu zgornje čeljusti, kjer pogosto zmanjka kosti in kjer anatomske značilnosti omejujejo standardne možnosti, se uporabljajo pterigoidni implantati. Ti omogočajo zanesljivo zadnjo oporo v globljih kostnih strukturah in so lahko pomemben del celostne rehabilitacije, pogosto brez dodatnih posegov na sinusih, kar mnogim pacientom poenostavi pot zdravljenja.

    V nekaterih posebej zahtevnih primerih pridejo v poštev tudi transnazalni vsadki, ki lahko ponudijo oporo tam, kjer druge rešitve ne zadostujejo. Ko pa anatomske razmere zahtevajo čisto individualno načrtovanje, Ortoimplant DENTAL SPA uporablja tudi individualizirane subperiostalne implantate. Te izdelajo po meri na podlagi 3D-diagnostike in jih prilagodijo obliki čeljustne kosti, s čimer lahko zagotovijo stabilno osnovo za protetično rehabilitacijo tudi pri zelo kompleksnih izhodiščih.

    Od začetka do konca: vrhunska tehnologija, ki poenostavlja pot do nasmeha

    Pomembna prednost je tudi način, kako se pot do cilja sploh začne. Prvi specialistično-diagnostični pregled v Ortoimplantu DENTAL SPA vključuje vse, kar človek potrebuje za mirno odločitev in natančno načrtovanje zdravljenja. Najprej opravijo funkcionalno-diagnostični pregled, nato dodajo ortopan 2D-diagnostiko in digitalno 3D-diagnostiko zgornje in spodnje čeljusti s CBCT RTG, zato ekipa dobi natančen vpogled v stanje kosti, ugriza in tkiv. Na podlagi specialistične obravnave pripravijo terapevtski načrt in ga pacientu predstavijo tako, da razume korake, časovni okvir in pričakovani izid.

    V sklopu protokola DENTAL SPA izvajajo podporne tretmaje, kot so limfna drenaža, avtotransfuzija ozonirane krvi, magnetoterapija in intravenska suplementacija. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA
    V sklopu protokola DENTAL SPA izvajajo podporne tretmaje, kot so limfna drenaža, avtotransfuzija ozonirane krvi, magnetoterapija in intravenska suplementacija. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

    Edinstvenost klinike je tudi v tem, kako resno vzamejo vaše dobro počutje med posegom in po njem. Razvili so protokol Ortoimplant DENTAL SPA, ki združuje diagnostiko, sodobne stomatološke postopke in podporne spa tretmaje, namenjene hitrejšemu okrevanju in boljšemu počutju. Ker je klinika registrirana za anesteziologijo, lahko pacientom glede na indikacije ponudijo tudi analgosedacijo, stanje zmanjšane zavesti, ki ga ves čas nadzoruje anesteziolog. Marsikomu prav ta možnost omogoči, da se odloči brez strahu, še posebej če ga spremljajo slabe izkušnje ali izrazita napetost ob zobozdravstvenih posegih.

    V sklopu protokola DENTAL SPA izvajajo podporne tretmaje, kot so limfna drenaža, avtotransfuzija ozonirane krvi, magnetoterapija in intravenska suplementacija. Posebej izstopa hiperbarična kisikova terapija HBOT, ki lahko podpira celjenje, zmanjšuje tveganje zapletov in pomaga optimizirati rezultate implantoloških posegov, zato je pomembna dodana vrednost v primerjavi s standardnimi potmi rehabilitacije.

    dr. Zdenko Trampuš in dr. Martin Trampuš. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA
    dr. Zdenko Trampuš in dr. Martin Trampuš. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

    Postanite eden izmed zadovoljnih pacientov klinike Ortoimplant DENTAL SPA

    Ortoimplant DENTAL SPA ni običajna klinika. V njej se skriva zgodba o predanosti, strokovnosti in družinskih vezeh, ki dajejo poklicu še dodaten pomen. Prav zato pacienti z vsega sveta tukaj ne iščejo le lepšega nasmeha, temveč tudi občutek zaupanja, varnosti in topline.

    Postanite del zadovoljne druščine pacientov klinike Ortoimplant DENTAL SPA. Prijavite se na specialistično-diagnostični pregled in naredite prvi korak k stabilnemu, funkcionalnemu in samozavestnemu nasmehu. Termin lahko rezervirate na telefonski številki +385 1 3703 498 ali prek kontaktnega obrazca na uradni spletni strani klinike. Za še več navdiha, strokovnih nasvetov in resničnih zgodb pacientov spremljajte Ortoimplant DENTAL SPA na družbenih omrežjih FacebookInstagramYouTubeTikTok in LinkedIn.

    Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA

    zobni vsadki, Zygoma, implantologija, Ortoimplant DENTAL SPA, dr. Zdenko Trampuš, zobozdravstvo, All-On-4
