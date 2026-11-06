Naravni Ozempic: kaj je res in kaj obljublja splet

Ob razmahu zdravil za hujšanje se na družbenih omrežjih vrstijo tudi obljube o njihovih naravnih nadomestkih. Med njimi se pogosto pojavlja indijski trpotec oziroma psyllium, ki ga številni že dolgo poznajo kot pomoč pri urejanju prebave. Toda ali si zasluži oznako »naravni Ozempic«?

Njegove semenske luščine vsebujejo topne vlaknine, ki ob stiku z vodo nabreknejo in tvorijo gost gel. Prav ta lastnost lahko prispeva k občutku sitosti. Vendar manjša lakota med obroki še ne pomeni tudi zanesljive izgube kilogramov, raziskave o dolgoročnem vplivu na telesno težo pa ne dajejo enotnega odgovora. Tudi način delovanja se bistveno razlikuje od delovanja semaglutida, učinkovine v Ozempicu.

Ob spletnih obljubah se pogosto izgubi še vprašanje pravilne uporabe. Čeprav gre za vlaknino, so pomembni zadostna količina tekočine, morebitno jemanje zdravil in zdravstvene težave posameznika. Kaj lahko od indijskega trpotca realno pričakujemo, kje se primerjava z Ozempicom zalomi in kdo mora biti pri uživanju posebej previden? Preberite celoten članek na Onaplus.si.