Naša prihodnost: nesrečna Susan, ki komaj zleze v pižamo s srčki

Lani so britanski mediji v svet poslali podobo Emme, pisarniške delavke v obliki lutke, ki je bila utelešenje posledic dvajsetletnega dela za računalnikom v pisarni. Letos ji je sledila Susan, ki prav tako kaže posledice dela na domu, družbenega eksperimenta, v katerega sta svet pahnili pandemija covida-19 in ustavitev družbenega življenja. Kakšni bomo čez dvajset let, če jih bomo pretežno presedeli ob delu doma?Lanskih Emminih težav ni bilo malo, od sključene drže in krvavih oči do glavobolov in bolečin v hrbtu, poleg tega je imela krčne žile, ekceme, ki so bili posledica stresa, bledo kožo in oslabljene mišice. Celo ...