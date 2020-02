FOTO:Naslavnejši anonimnež Banksy ponovno na delu

Ulična poslikava je kmalu po nastanku začela privabljati množico ljudi. FOTO: Rebecca Naden/Reuters

V Bristolu, domačem kraju najslavnejšega anonimneža v umetnostnem svetu, se je dan pred praznikom zaljubljencev na zidu ene izmed hiš pojavilo umetniško delo, ki prikazuje deklico, ki je v zrak s fračo izstrelila šopek rož.Grafit so prebivalci predela Barton Hill v Bristolu sprejeli kot izvirno napoved praznika zaljubljencev, piše Guardian.»Danes smo se prebudili z izjemno stensko poslikavo na eni od hiš na Barton Hillu in močno upamo, da gre za Banksyjevo delo. Pridite in se prepričajte. Kdorkoli že je poslikal steno, je vredno občudovati njegovo ustvarjalnost. Hvala vam,« je včeraj tvitnila bristolska skupnost Bristol Somali Community Association.Današnja objava na instagramu je potrdila, da je ulična poslikava v Bristolu prav njegova. Znani umetnik včeraj še ni potrdil, da gre za njegovo delo, je pa umetnina kmalu po nastanku začela privabljati množico ljudi. Banksy običajno svoja dela potrdi z objavo na družbenem omrežju Instagram ali na njegovi spletni strani, a pogosto s časovnim zamikom.Kelly Woodruff, solastnica nepremičnine na vogalu ulic Marsh Lane in Avonvale Road, je včeraj povedala: »Na našem zidu se je pojavila čez noč. Na facebooku me je nekdo označil in povprašal, ali gre morebiti za našo hišo.«»Navdušeni smo, prav danes moj oče praznuje rojstni dan in prejel je izvirno darilo. Od kogarkoli že. Zelo vznemirljivo je, saj smo doma vsi rojeni v Bristolu in smo tu tudi odraščali,« je še dodala.Kelly in njen oče Edwin zdaj načrtujeta, kako ulično poslikavo zaščititi. »Za takšne scenarije ni priročnika, nikoli nismo bili v tej situaciji, zato bomo veseli kakršnegakoli nasveta.«Ljudje so grafit začeli imenovati »Valentinov Banksy«.