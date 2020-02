FOTO:»Nastop v Rotterdamu utegne biti povsem drugačen«

Preberite tudi:

Na Evrovizijo v Rotterdam potuje Ana Soklič

Ob podelitvi nagrade v družbi druge superfinalistke Line Kuduzović, voditelja Klemna Slakonje in lanskih zmagovalcev Zale Kralj in Gašperja Šantla. FOTO: Adrian Pregelj/RTV Slovenija

FOTO: Adrian Pregelj/RTV Slovenija

Klemen Slakonja. FOTO: Adrian Pregelj/RTV Slovenija



»Še vedno prihaja za mano, dejstvo je, da nisem pričakovala takšnega razpleta,« je povedala, ki jo je včerajšnja zmaga na letošnji Emi naredila za eno najbolj obleganih Slovenk. V njenem primeru je šlo v tretje rado. Na Emi je sodelovala tretjič.»Prijavila sem se, da bi predstavila novo skladbo. Glasbeniki smo kar nekako obsojeni, da dajemo izdelke na plano ob takšnih in drugačnih priložnostih, oder Eme pa je lepa priložnost, da se pokažeš. Sem izjemno presenečena, ganjena, srčna hvala za vso spodbudo in ganljive komentarje. Nekaj dni se bodo občutki še nalagali, zatem zbrali in sedli vame,« je povedala izvrstna vokalistka, ki kot avtorica glasbe deluje od dosežene polnoletnosti, širšo prepoznavnost pa ji je najprej prinesel nastop v oddaji X Factor.Trikrat je sodelovala tudi na Slovenski popevki, sicer pa si glasbeni kruh reže predvsem na tujem. Ker ima močnega agenta, se uspe večinoma posvečati le glasbi, doda. Predlani se je izpopolnjevala tudi onkraj Atlantika, priv Atlanti.Kar vidimo na Emi, je največkrat kar dobra prognoza tega, kar zmagovalec predstavi tudi na evrovizijskem odru, vendar Ana pravi, da pri njej ne bo tako. »Takega razpleta res nisem pričakovala. Ko se bo umirilo, bomo nadaljevali z ekipo. Vse je še odprto, nastop v Rotterdamu utegne biti povsem drugačen.« In kar bodo radi prebrali na Tavčarjevi ulici, nad ekipo RTVS je navdušena. Pravi, da obvladajo vse, od vejice do pike.Za zmagovalno Vodo je napisala besedilo, glasbo sta ustvarila z, aranžiral jo je. »Zametki skladbe so bili najprej v angleščini, a sem se zatem odločila za slovenščino, ker se mi je zazdelo, da bo vsebina tako najbolj prišla do poslušalcev.«Besedilo ostaja pomensko odprto, lahko ga razumeš kot avtobiografsko, neavtobiografsko, metaforično. »Besedilo in glasba sta nastajala vzporedno, glasba nastaja ob viziji tega, o čemer želiš govoriti. Strneš besednjak, besede, ki so ti ljube. Premetavaš jih in podlagaš z glasbo.«Najprej so bili le zametki v angleščini. Kasneje so počivali, bili na strani, potem pa je besedilo le napisala v kakšnih 14 dnevih. »Besedila so zame izjemnega pomena. Glede naslovne vode je tako, da sem imela najprej v zamisli poplavo, kritično stanje. Voda prodre v vse špranje. Ni prostora, kamor ne bi prišla, v metaforičnem smislu to pomeni mnogo slabih stvari, ki jih nosi naš čas, vključno z medsebojnimi odnosi, z vsem, s čimer se srečujemo v vsakdanjem življenju. Veliko je besed, manj pa dejanj, a če imaš nekoga ob sebi, se stvari poklopijo. Voda v to ne more prodreti.«Kakšni so njeni glasbeni vzori? Na kateri del glasbene panorame se postavlja? »Gotovo mi je drag gospel,« pove. »Zajema upanje na boljše, na svetlobo«. Pred dvema letoma je bila v Georgii. Zanima jo pripovedništvo v glasbi, dobra glasba, ki pripoveduje. »Rada imam soul, blues, tudi veliko izvajalcev znotraj pop mainstreama.ali kitarista. Moja izjemno velika želja je, da bi imela skupino.«Ema je z voditeljemin zlasti kolažem imitacij dosedanjih uspehov in nesreč v zgodovini Eminih zmagovalcev na pustno soboto usta raztegovala do ušes, ob tem se je izkazala še kot potencialna vsenacionalna prižnica, s katere lahko glas o Odrešeniku seže v deveto deželo.»Samo Jezus Kristus je ta, ki nas vodi skozi življenjske poti,« je ob zmagi emotivno povedala Sokličeva in mahoma so vsi govorili le še o zveličarju. Njegov domet je bil vsaj tak kot domet kletvice, ki je lani neubogljivo zapustila usta. Ema 2020 je lanski f....g oprala z Vodo. Morda tudi blagoslovljeno, kar željam o uspehu letošnje slovenske evrovizijske ekspedicije v Rotterdamu gotovo ne more škoditi.Sokličeva je dan zatem o tem povedala: »To je pač moja intimna stvar, rezultat spleta emocij, ki so prišle na plano. Ta posel je težak, zunaj še trikrat težji, ker je tako velik trg s tolikimi ljudmi, ki želijo ustvarjati. Kdaj se moraš tudi umiriti, se zazreti vase, se pogovoriti sam s sabo. Pri tem mi pomaga vera, ki jo imam.«