Nataša Pirc Musar z možem edina Slovenca na kronanju

Kronanje britanskega kralja Karla III. in njegove soproge Camille se bliža. Na stotine vojakov na konjih je v začetku­ tedna po londonskih ulicah opravilo nočno vajo, za katero so zaprli dva kilometra cest. Med približno 2000 gosti, ki se bodo 6. maja v Westminstrski opatiji udeležili zgodovinskega dogodka za Združeno kraljestvo, bo v imenu Slovenije predsedniški par Nataša Pirc Musar s soprogom Alešem Musarjem.

Vabilo na kronanje so v uradu predsednice prek veleposlaništva v Londonu po depešnem sistemu prejeli 27. marca. Kot so pojasnili, je to eden od največjih diplomatsko protokolarnih dogodkov, zato je prav, da ima Slovenija kot država članica EU, severnoatlantskih povezav in s tradicionalno dobrimi odnosi z Veliko Britanijo svojega predstavnika.

Ker bo na prireditvi, za katero seznam povabljencev sestavlja britanska vlada, prisotna tudi večina svetovnih voditeljev – izjema bo denimo ameriški predsednik Joe Biden, ki ga bo zastopala soproga Jill –, bo predsednica Slovenije izkoristila priložnost še za kratka srečanja z nekaterimi, so napovedali. V pripravo slovenskega obiska je poleg urada vključeno slovensko veleposlaništvo v Londonu, ki skrbi za organizacijo podrobnosti in namestitev.

Edina člana slovenske delegacije bosta v britansko prestolnico pripotovala dan pred kronanjem, 5. maja, ko se bosta udeležila sprejema v Buckinghamski palači, v Slovenijo pa se bosta vrnila po sobotnem ceremonialu. Kar zadeva kodeks oblačenja, so v predsedničinem uradu pojasnili, da se za sprejem v Buckinghamski palači pričakuje poslovna obleka. Oblačila so lahko v katerikoli barvi, tudi črni.

Zgodovinskega dogodka se bo v imenu Slovenije udeležil predsedniški par Nataša Pirc Musar s soprogom Alešem Musarjem. FOTO: Borut Živulović/Reuters

»Za kronanje se pričakuje dnevna obleka za ženske in moške. Klobuk za ženske ni obvezen, lahko pa ga imajo. Tudi pri tej slovesnosti so oblačila lahko v katerikoli barvi, tudi črni,« so natančneje povzeli. Le dva dni po kronanju bo Nataša Pirc Musar z britansko veleposlanico v Sloveniji Tiffany Sadler v Gornjem Suhorju pri Vinici tradicionalno zaznamovala dan slovensko-britanskega prijateljstva. Tu je proti koncu druge svetovne vojne strmoglavil britanski bombnik, pet letalcev je izgubilo življenje, štiri preživele so domačini zaščitili pred okupatorskimi silami.

Z Milanom Kučanom v Nami

Pred 25 leti, tik pred svojim 50. rojstnim dnevom, je princ Charles kot prestolonaslednik na povabilo slovenskega predsednika Milana Kučana pripotoval na dvodnevni obisk v Slovenijo. Ob edinem obisku si je ogledal Blejski otok in slap Peričnik, v dolini Radovne obiskal dve kmetiji, po kmečkem okrepčilu pa gostoval na svečani večerji na Brdu za 60 povabljencev.

Drugi dan je pozdravljal Ljubljančane, obiskal županjo Viko Potočnik in v veleblagovnici Nama odprl Britanski teden, obisk pa sklenil na osnovni šoli na Fužinah. Na pogrebu njegove mame, kraljice Elizabete II., sredi lanskega septembra je Slovenijo v Westminstrski opatiji zastopal predsednik države Borut Pahor. S kraljico se je nazadnje srečal v začetku marca 2019 v Londonu.

Kraljica Elizabeta II. je bila oktobra 2008 na obisku v Sloveniji, Ljubljančane je v spremstvu tedanjega predsednika Danila Türka pozdravljala na sprehodu skozi mesto. Foto Blaž Samec

Znano je, da bo ustoličenje Karla III. skromnejše od kronanja Elizabete II. 2. junija 1953. Bilo naj bi mnogo krajše, kot je bilo kraljičino, ki je trajalo okoli tri ure. V sprevodu bo 6000 predstavnikov vojaških sil, pred 70 leti je bilo v sprevodu več kot 29.000 mož, povorka aktualnega kraljevega para bo obsegala le četrtino poti, kot jo je po londonskih ulicah opravila Elizabeta II.

Dan pred njenim ustoličenjem so v časniku Ljudska pravica poročali, da bo na kronanju »uradno zastopana tudi Jugoslavija s tričlansko delegacijo, v kateri so podpredsednik izvršilnega sveta Milovan Đilas, državni tajnik za zunanje zadeve Koća Popović in načelnik generalštaba JLA Peko Dapčević. Svečanosti ob kronanju bomo slišali tudi v slovenskem in srbohrvaškem jeziku, saj jih bodo naši napovedovalci v Londonu sproti sprem­ljali ter jih sporočali po radiu.«

Dan po kronanju so bili novinarski zapisi še bolj skopi, med drugim da je angleška kraljica večer prej priredila banket, ki se ga je udeležilo 250 gostov, članov kraljevske rodbine, ministrskih predsednikov Britanske skupnosti narodov ter delegatov iz raznih držav, ki so prisostvovali kronanju.