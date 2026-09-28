Naval smrdljivcev: zavetje iščejo v naših domovih. Kako jih ujeti?

V tem obdobju številni opažajo, da se na fasadah, oknih in vratih nabirajo t. i. marmorirane smrdljivke. Ker so pri iskanju poti v notranjost izjemno spretne, jih v hladnejših mesecih pogosto najdemo za omarami, zavesami, podstrešnimi oblogami in okenskimi okvirji, kjer so sicer neškodljive, nam pa lahko škodo povzročijo na vrtu in v sadovnjaku. K sreči si lahko pomagamo, in sicer s pastjo, postopek izdelave so predstavili na družabnih omrežjih Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Potrebujemo večjo plastično posodo, kad, sod ali odrezan rezervoar, vodo, tekoče milo ali detergent, črno folijo, ploščo ali drugo temno podlago, lepilo v pršilu, namenjeno lovljenju žuželk, ​agregacijsko feromonsko vabo za marmorirano smrdljivko (kupimo jo lahko prek spleta), vrvico, žico ali drugo ...