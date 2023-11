Ne, Abba in Ikea nista švicarski!

Nedavna pomota ameriškega predsednika Joeja Bidna, ko je na tiskovni konferenci ob srečanju Nata Švedsko zamenjal s Švico (in ni bil prvi, podobno je nekoč zdrsnilo tudi Jimmyju Carterju in Georgeu W. Bushu), je bila kaplja čez rob: švedska turistična organizacija se je po poročanju Le Monda odločila za humorno kampanjo, s katero hoče globalni javnosti prikazati razlike med državama.

Konec prejšnjega meseca so začeli predvajati spletni video z naslovom Dobrodošli na Švedskem (ne v Švici), v katerem švedska igralka Emma Peters, postavljena pred dve švedski zastavi, naslavlja Švico: »Na vas se obračamo, ker imamo skupen problem. Čas je, da razjasnimo razlike med našima državama. Če imajo ljudje težave z razločevanjem, jim moramo pomagati.« Ukrep se zdi nujen, je povedala direktorica švedske turistične organizacije Susanne Andersson, na začetku kampanje Obiščite Švedsko so izvedli anketo, ki je pokazala, da je v lanskem letu 120.000 spletnih uporabnikov z iskalnikom Google poskušalo ugotoviti, ali sta Švedska in Švica ista država. 43 odstotkov Britancev in 50 odstotkov Američanov ju ne loči, več kot eden od desetih Britancev je prepričan, da sta Abba in Ikea švicarski, 10 odstotkov Američanov pa je priznalo, da jim je uspelo skoraj rezervirati letalsko potovanje na napačen kraj. Nekaj podobnosti državi seveda imata, sta v Evropi, sodita med najbogatejše države na svetu, lahko se pohvalita z dolgo zgodovino nevtralnosti (zdaj je Švedska sicer na poti v Nato), obiskovalce privabljajo naravne lepote, tudi kazalci inovativnosti in kvalitete življenja so v obeh državah odlični.

Zlato, elektrika, LSD

Posnetek, ki naj bi razrešil zagate, si je v manj kot enem tednu ogledalo več kot 250 tisoč uporabnikov in se poučilo, da so banke švicarska zadeva, dolge peščene obale pa švedska, jodlanje in zvonjenje kravjih zvoncev obvladajo Švicarji, Švedi obožujejo tišino in odsotnost jodlanja, kar omogoča počitek in pristen stik z naravo. Švicarji hranijo največje zaloge zlata na svetu, Švedi pa se ukvarjajo z gozdnim zlatom in jeseni nabirajo lisičke. Gorski vrhovi so domena Švicarjev, Švedi uživajo v strešnih barih. V Švici, so povedali Švedi, je mogoče uživati v spektakularnih svetlobnih efektih, ustvarjenih s projekcijami in svetilnimi diodami, na Švedskem je uporabljati elektriko za take efekte odveč, saj tam premorejo severni sij, ki je tudi ugodna zamenjava za učinke, ki jih priskrbi LSD in ga je leta 1938 po naključju odkril švicarski kemik Albert Hofmann. Predstavnike švicarskih turističnih oblasti, so poročali mediji, veseli humorna plat švedskega turističnega oglaševanja, a menijo, da je Švica na turističnem trgu prepoznavna.