Ne dogaja se samo pri nas: pohodniki na Biokovem v obutvi za plažo

Medtem ko hrvaški gorski reševalci še vedno iščejo osebo, pogrešano v požaru v Omišu, in njihovo pomoč potrebujejo tudi druge enote na požarišču, je morala ekipa reševalcev iz Makarske v času požara na intervencijo na Biokovo, kjer se je v težavah znašla skupina turistov, je povzela Slobodna Dalmacija.

Klic na so dobili okoli ene ure zjutraj. Poklical jih je moški, ki je povedal, da so se izgubili med sestopom z vrha Svetega Ilije (913 metrov). Ko so gorski reševalci prišli na kraj dogodka, so videli sliko, o kakršni pogosto poročajo slovenski gorski reševalci. Našli so skupino zelo slabo opremljenih turistov, pri čemer je ta opis še mil, eden izmed njih je imel obute nogavice in čevlje za plažo.

Pohodniki so se v hribe opravili, ne da bi ocenili vremenske razmere ali svoje zmogljivosti, ne da bi se poučili o potrebni opremi; bili so brez svetilke in tudi brez vode, kot je razumeti objavo na facebooku.

Hrvaški gorski reševalci so jih sredi noči pospremili v dolino, vse obiskovalce gora pa prijazno opomnili, da naj se pred takšnimi podvigi vprašajo, ali so dovolj pripravljeni, koliko vode imajo, ali imajo svetilke, ustrezno obleko in obutev in predvsem, ali imajo dovolj moči, da se vrnejo.

»Naj bo HGSS pomoč, ko se zgodi nesreča, ne pa načrtovana možnost za pot domov. Premislite, preden greste,« so zapisali pripadniki gorske reševalne službe iz Makarske. »Ker naš cilj res ni biti prenašalec vode z nahrbtnikom in svetilko ob štirih zjutraj.«