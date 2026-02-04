Ne le hude opekline, poškodovane bremeni cel spekter težav

Mesec dni mineva od tragičnega požara v Crans-Montani, s smrtjo švicarskega 18-letnika konec tedna je število smrtnih žrtev naraslo na 41. Vse od tragedije v centru za gojenje celic na univerzitetni kliniki v Lozani v Švici, enem od znanih verificiranih opeklinskih centrov v Evropi, delajo s polno paro, da bi v laboratorijih vzgojili »umetno« oziroma nadomestno kožo za hudo opečene iz lokala Le Constellation. Kot je pred kratkim poročala francoska tiskovna agencija AFP, so po nesreči dobili skoraj toliko prošenj, kot jih običajno prejmejo v celem letu.

Pacientom v takih primerih odstranijo nekaj kože in iz celic začnejo umetno razmnoževati keratinocitno tkivo, kar običajno traja tri tedne. Denimo, iz deset kvadratnih centimetrov zdrave kože lahko vzgojijo kožo za celotno površino hrbta. Ko tkivo »dozori«, ga je treba namestiti v dveh dneh, zato se je treba hitro uskladiti z bolnišnico za njegovo presaditev.

Uspešnost takšnih kožnih presadkov ni vedno zagotovljena, a je tako vzgojeno tkivo za presaditev manj tvegano, da ga že tako oslabljeno telo opečenega ne zavrne. Vendar pa ta koža, kot je še poročala AFP, nima ne dlak ne znojnic.

Danes je vsaj pri nas zaradi zvišane stopnje varnostnih zahtev in preventivnih ukrepov hudih opeklin manj, z izjemo posameznih nesreč, kot je bila v Melaminu ali balonarska nesreča, poudarja plastični kirurg Andrej Lapoša. FOTO: osebni arhiv

Kaj to pomeni, kaj vse čaka preživele, a hudo opečene mladostnike iz Crans-Montane, smo vprašali specialista plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Andreja Lapošo s Kliničnega oddelka za plastično rekonstrukcijo, estetsko kirurgijo in opekline ljubljanskega Kliničnega centra, kjer so takoj po tragediji ponudili zdravljenje od dveh do štirih pacientov, a se Švica zanj ni odločila. So pa v UKC Ljubljana lani zdravili poškodovanca iz požara v nočnem lokalu v Severni Makedoniji.

Imate podrobnejše informacije o preživelih v Crans-Montani, kako prizadeti so?

O stanju poškodovanih nismo bili natančneje obveščeni. Ker se je požar zgodil v zaprtem prostoru, je večina gotovo utrpela tudi inhalacijsko poškodbo dihal in zastrupitev zaradi vdihavanja plinov, zato ob kirurškem zdravljenju opeklin potrebujejo predvsem intenzivno terapijo.

Spekter poškodovancev je gotovo zelo širok, tudi mladi pacienti iz Makedonije so poleg opečenih delov trupa, glave, obraza in rok imeli pridruženo inhalacijsko poškodbo dihal. Tako kot makedonska pacienta, ki sta se zdravila pri nas. To pomembno oteži zdravljenje, saj v kratkem razvijejo sindrom akutne respiratorne stiske (ARDS), ki je smrtno nevarno stanje; pljuča se močno vnamejo in napolnijo s tekočino, kar moti izmenjavo plinov.

Pri makedonskih poškodovancih, ki smo ju zdravili, sta bila najzahtevnejša prav oskrba dihal in obvladovanje okužbe, a sta ob multidisciplinarnem pristopu več specialnosti in različnih kadrov v UKC Ljubljana uspešno prestala zdravljenje, eden še vedno potrebuje rehabilitacijo, saj je okrevanje po obsežnih in globokih opeklinah dolgotrajno in zahtevno. Nedvomno pa so najhujše primere gotovo zdravili čim bliže domu v Makedoniji, saj takšni bolniki težko prestanejo dodaten napor zaradi transporta.

Mesec dni po tragičnem požaru so se v Lutryju blizu Lozane žrtvam poklonili s tihim pohodom in zahtevami po pravici in resnici. FOTO: Harold Cunningham/AFP

Kako poteka oskrba hudih opeklin?

V takšnem požaru je pacienta po primarni oskrbi na terenu in oskrbi ob sprejemu najprej treba stabilizirati. V prvih dneh izgubijo ogromno tekočine, potrebujejo mehansko ventilacijo in pogosto vazoaktivno podporo (za vzdrževanje tlaka), razvijejo se okužbe ...

Šele ko se jih stabilizira in se vnetni odziv umiri, delo postopoma začnemo mi. Pri (obsežnih) opeklinah, ki zajemajo večino telesne površine pacienta, je najprej treba odstraniti mrtvino, saj sicer sčasoma postane vir okužbe in povzroči sistemsko reakcijo telesa. Odstranjujemo jo v več fazah oziroma večkrat, v nasprotnem primeru bi pacienta zaradi izgube krvi in toplote ogrozili.

V prvih nekaj dneh poskušamo v čim večjem obsegu odstranjevati mrtvine, a pacienta ne moremo pustiti brez zunanje bariere. Zato na prizadete predele začasno polagamo homografte, kožo (mrtvih) darovalcev. Kadar te ni dovolj na voljo, na te velike rane začasno polagamo umetno ustvarjene kožne nadomestke oziroma druge obloge.

Najprej pokrijemo večje površine telesa, da zmanjšamo breme mrtvine, nato pa rane postopoma pokrivamo z lastno kožo (avtotransplantati), ki jih mrežimo, da pridobimo čim večjo površino. Število posegov je odvisno od poškodovanosti pacienta, je pa zdravljenje zahtevno in dolgotrajno.

Kako uspešne so presaditve z darovano kožo v primerjavi z lastno?

Transplantirana koža se razen pri majhnih opeklinah redko vraste v celoti. Če presajamo lastno kožo pri večjih opeklinah in se je vraste 90 odstotkov, smo lahko zelo zadovoljni. Darovana koža pa je zelo imunogena, zato se telo prejemnika nanjo – z izjemo tiste, ki jo daruje enojajčni dvojček – burno odzove. To je vedno začasen pokrov. Tudi homografti, ki jih začasno polagamo, se v prvih nekaj dnevih vrastejo, kot da bi bili lastno tkivo, a jih telo čez deset do štirinajst dni začne zavračati; koža se začne luščiti, začnejo nastajati rane in tudi zato je treba isti predel večkrat zamenjati z novimi homografti, če nam darovane kože še ne uspe zamenjati z lastno.

Kaj pa gojeni keratinociti, kakršne trenutno vzgajajo v Lozani?

Gojeni keratinociti, kakršne vzgajajo, denimo, tudi v Zagrebu, so podobno kot gladina na vodi zelo tanek sloj celic, zaradi česar niso preveč stabilni, nimajo ogrodja, so krhki, zato je z njimi težko ravnati, lahko se obrnejo na narobno stran, raztrgajo ... V vsakem primeru, ko to kožo presadimo, moramo nanjo, da bi zaščitili to zelo krhko plast kože, dati še začasni kožni nadomestek, običajno homograft. Ponavadi se gojeni keratinociti ne vrastejo v celoti, tudi pozneje nastajajo nove rane.

Za nadomeščanje kože z gojenimi keratinociti potrebujemo manjši košček lastne kože. Za zdaj smo sposobni razviti le vmesno plast kože oziroma nadomestek vmesne plasti, še vedno ostaja izziv, kako razviti vrhnji sloj kože epidermis, kar bo gotovo naslednja stopnja razvoja te tehnologije. Sicer pa je eno največjih inovacij pri zdravljenju opeklin že konec 60. let razvila slovenska zdravnica Zora Janžekovič. Njena kirurška tehnika še danes po vsem svetu ostaja zlati standard pri zdravljenju opeklin.

Odkar sem pred 16 leti začel delati na našem kliničnem oddelku, ni bilo primerov, ko bi potrebovali gojene keratinocite. Če je le mogoče, v UKC Ljubljana opekline pokrivamo z lastno kožo, v zadnjih letih pa smo dodatno uvedli metodo kritja z MEEK-tehniko (rezanje avtotransplantatov na kvadratke, prilepljene na oblogo, ta se nato raztegne in poveča razmik med kvadratki ter pripne na rano). To omogoča povečanje območja, ki ga lahko pokrijemo tudi do razmerja 1: 9.

Pri kritičnih opeklinah v zadnjih letih (poškodovanci z opeklinami tudi do 80 odstotkov celotne površine telesa) smo s specialisti intenzivne medicine v več fazah odstranjevali mrtvine, namestili začasni kožni nadomestek in potem lastno kožo, ki se je obnovila. Na istem mestu lahko kožo odvzamemo večkrat, pri majhnih otrocih, kjer je relativna površina glave dosti večja od telesa, je odvzemno mesto lahko tudi lasišče.

Žrtvam silvestrskega požara so se udeleženci pohoda v Lutryju poklonili tudi z ročno napisanimi sporočili. FOTO: Harold Cunningham/AFP

Kaj za pacienta, ki mu presadijo vzgojeno kožo iz lastnih celic, pomeni, da je brez znojnic in dlak? Kakšne so omejitve te kože v primerjavi z lastno?

Ključna razlika med presajeno in lastno kožo je odsotnost kožnih adneksov (žleze znojnice, lojnice, dlake itd.), zato je ta koža suha, se ne masti. Če je opeklina subdermalna (poleg povrhnjice in usnjice je uničeno tudi podkožje), se pravi, da od kože ni ostalo skorajda nič, je potrebna nenehna nega z mastno kremo, ker bo sicer presajena koža suha in bo pokala. Pri povrhnjih opeklinah, ki se zacelijo brez operacije in so kožni adneksi ohranjeni, so težave manjše.

Kako zahtevno je okrevanje?

V idealnih razmerah predstavlja odstotek opečene površine telesa število dni hospitalizacije, vendar je to običajno težko dosegljivo, vse je odvisno od marsičesa: starosti poškodovanca, opeklin funkcionalnih mest, inhalacijske poškodbe, okužbe, pridruženih obolenj itd. Zdravljenje obsežnih opeklin lahko zato traja več mesecev, tudi pol leta ali celo leto dni.

Poleg stigme zaradi videza po opeklinah sta prisotni otrdelost sklepov zaradi mirovanja in slaba gibljivost zaradi brazgotin. Če ostane brazgotina čez komolec, vrat ali ramo, človek ne more iztegniti komolca ali dvigniti rok v ramenih. Če so opečene zgornje okončine in prsti, je občasno potrebna amputacija kakšnega prsta, zaradi opeklin okrog oči pa včasih poškodovanci ne morejo normalno zapreti oči. Problem pri opeklinah so tudi zadebeljene brazgotine, ki so še najbolj izrazite pri otrocih in mladostnikih.

Obsežne opekline vplivajo na celotno telesno ravnovesje, včasih so poškodovanci tudi do leto dni ali še več v katabolnem stanju, potrebujejo dosti več hranil, imajo povišano temperaturo, so v hormonskem neravnovesju, zaradi česar jih včasih moramo zdraviti tudi s hormonsko podporno terapijo, da spet pridobijo mišično maso, saj telo povsem oslabi. Skratka, trpijo za celim spektrom težav.

Med dolgoročnimi posledicami pri, denimo, otrocih je vsaj prehodno upočasnjena oziroma zavrta rast, poleg mlajših od pet let so za opekline najranljivejši starostniki nad 65 let. Je pa pri otrocih mladostnikih brazgotinjenje dosti hujše kot pri starejših, saj imajo večji potencial za celjenje vseh vrst poškodb, kar pri brazgotinah pomeni, da se nalaga preveč tkiva. Tako da je pri njih zdravljenje brazgotin zahtevnejše.

Na fotografiji (v ospredju) eden od staršev, oče žrtve Christian Pidoux, ki se je udeležil pohoda v Lutryju. FOTO: Harold Cunningham/ AFP

Večina še vedno v bolnišnicah Kot je pred dnevi poročal Guardian, so bili med 41 smrtnimi žrtvami zaradi požara v baru Le Constellation stari od 14 do 39 let, a le štirje so bili starejši od 24 let. Poškodovanih je bilo 115, po podatkih švicarskega zveznega urada za civilno zaščito se je do prejšnjega ponedeljka v Franciji, Italiji, Nemčiji in Belgiji zdravilo 44 pacientov, v švicarskih bolnišnicah jih je še vedno 37. Toda slika se nenehno spreminja, pacienti se zaradi različnih faz zdravljenja selijo med bolnišnicami, nekateri ostajajo na intenzivni negi, nekateri so bili celo ponovno sprejeti.

Kaj čaka pacienta, ko je po pol- ali celoletni hospitalizaciji odpuščen v domačo oskrbo?

Pogosto potrebujejo kompresijska oblačila, da se zmanjša brazgotinjenje, pri opeklinah udov, dlani, prstov tudi opornice in druge pripomočke, potrebujejo rehabilitacijo, zdraviliško zdravljenje, delovno terapijo, psihološko pomoč ..., da se spet lahko vključijo v običajno življenje, da so čim bolj samostojni in funkcionalni, čeprav je to pri res hudih opeklinah skoraj nemogoče. Tu je stigma, zlasti pri opeklinah obraza. Poškodovanci, ki so imeli opekline zgolj obraza in dlani, so kljub vsem rekonstruktivnim poskusom ostali iznakaženi. V tujini so znani primeri, ko so zaradi obsežnih opeklin transplantirali obraz, saj brazgotin ne moreš povsem odpraviti. Včasih potrebujejo dodatne posege, recimo za zmanjševanje otrdelosti sklepov, dostikrat prav zaradi stigme ostanejo trajni invalidi.

Je pa intenzivna medicina zelo napredovala, včasih je bila smrtnost pri hudih opeklinah, tudi mnogo manjših, že kritična in se jih ni aktivno zdravilo. Zdaj je kritična meja še zlasti pri otrocih in mladostnikih zelo visoko – nad 90, tudi 95 odstotkov opečene kože je še vedno rešljive. Od mojih začetkov do danes je zaradi zvišane stopnje varnostnih zahtev in preventivnih ukrepov hudih opeklin vsaj pri nas k sreči manj, z izjemo posameznih nesreč, kot je bila v Melaminu ali balonarska nesreča.