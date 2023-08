Ne najdejo zdravila, ki deluje

Sestra Céline Dion Claudette Dion je povedala nekaj podrobnosti o zdravstvenem stanju slavne pevke, ki se je po diagnozi sindrom togega človeka umaknila z odrov in odpovedala svojo svetovno turnejo. V pogovoru za časopis Le Journal de Montreal je dejala, da za 55-letno pevsko zvezdo skrbi sestra Linda, celotna družina pa tesno sodeluje z raziskovalci, ki so specializirani za to redko bolezen.

»Ne moremo najti niti enega zdravila, ki deluje, a pomembno je, da ne izgubimo upanja. Iskreno verjamem, da je najbolj potreben počitek. Ona gre vedno do konca, poskuša biti najboljša, a v nekem trenutku vam telo, srce poskuša nekaj povedati in to je treba poslušati,« je poudarila.

Sindrom togega človeka je redka nevrološka bolezen, ki prizadene enega na milijon ljudi, zanjo pa je značilna postopoma naraščajoča togost mišic, kar prej ali slej vodi v sistemsko togost mišic.

Decembra lani je Céline razkrila, da so ji diagnosticirali redko nevrološko motnjo, ki povzroča nenadzorovano mišično napetost in sčasoma povzroči, da so oboleli videti kot človeški kipi, saj postopoma uklene telo v toge položaje, zaradi česar bolniki na koncu ne morejo hoditi in govoriti. Čeprav ni zdravila, obstajajo zdravljenja za upočasnitev napredovanja in Céline je napovedala, da bo naredila vse, da se bo lahko vrnila na odre. »Želim, da vsi veste, ne bom odnehala ... in komaj čakam, da vas spet vidim!« je objavila na svojem instagram profilu.

Njena svetovna turneja Courage World Tour se je začela leta 2019. Od takrat je imela 52 nastopov, nato jih je zaradi pandemije covida-19 morala prelagati na kasnejši čas. Nato je zaradi zdravstvenih težav odpovedala preostali del turneje.

Céline Dion je odrasla v številni družini v kanadski pokrajini Quebec kot najmlajša izmed 14 otrok. Njen mož, ki je bil hkrati njen menedžer, je leta 2016 umrl. V zakonu so se jima rodili trije sinovi.