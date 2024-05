»Če bo izvoljen, lahko pozabite na vse demokratične vrednote in standarde, vključno z volitvami; če bo prišel v Belo hišo, je ne bo več zapustil.« Takšna dramatična opozorila je potencialnim volivcem Donalda Trumpa namenil hollywoodski zvezdnik Robert De Niro, in sicer kar pred sodno stavbo na Manhattnu, kjer poteka proces proti nekdanjemu in morda tudi prihodnjemu ameriškemu predsedniku.

De Niro je Trumpa označil za klovna in poudaril, da imamo veliko primerov iz zgodovine, ko takšnih in drugačnih klovnov nihče ni jemal resno, dokler niso postali brezobzirni diktatorji. De Niro je dodal, da so Trumpa Newyorčani, kar je tudi sam, hočeš nočeš tolerirali kot ekonomskega povzpetnika, nepremičninskega manipulanta in drugorazrednega plejboja, zdaj pa je čas, da mu z glasovi za Bidna enkrat za vselej onemogočijo dostop do predsedniške funkcije.

»Nočem vas strašiti ... Ne, počakajte, morda pa vas hočem prestrašiti. Dvojčka svetovnega trgovinskega centra sta padla prav tukaj, ta del New Yorka je bil videti kot mesto duhov, vendar nismo dovolili, da bi teroristi spremenili naš način življenja. Trump noče uničiti samo New Yorka, temveč celotno državo, morda lahko uniči kar ves svet,« je dejal igralec.

Baraba in gangsterji

Igralcu, ki je v podporo Bidnovi kampanji nedavno posnel nov televizijski oglas, sta se pridružila nekdanja policista Harry Dunn in Michael Fanone, ki sta bila navzoča, ko so Trumpovi privrženci leta 2021 nasilno vdrli v Kapitol. Po njunih besedah so jih spodbudile prav Trumpove lažne navedbe, češ da so bile volitve ukradene in da je pravi zmagovalec v predsedniški tekmi on in ne Joe Biden.

Trumpovi privrženci so De Nira v medsebojnem zmerjanju na ulici označili za »barabo, ki snema zanič filme«, ta pa jih je označil za »gansterje«. Organizatorji Trumpove volilne kampanje so igralčev nastop označili za poskus aktualnega predsednika, da bi spremenil zanj izrazito negativne napovedi o možnosti uspeha na jesenskih volitvah. Pri tem uporablja vse prijeme, vključno z angažmajem »ostarelega in izžetega igralca«, da bi dosegel svoj namen.

Po besedah Trumpovega tiskovnega predstavnika Stevena Cheunga je Biden s svojim štabom paničen, saj Trump kljubuje različnim neutemeljenim obtožbam in številnim sodnim postopkom, v anketah pa so mu jeseni napovedali zmago. De Nira so v Trumpovem taboru označili za hollywoodskega elitista, ki nima stika z realnostjo in ne ve ničesar o resničnih problemih ljudi, še manj o tem, kako jih reševati.