Ne poznate Bonnie Tyler? To je zgodba o njeni največji uspešnici

Valižanska pevka Bonnie Tyler (1951–2026) je svojo največjo uspešnico Total Eclipse of the Heart izdala leta 1983, izšla je na njenem petem studijskem albumu Faster Than the Speed ​​of Night (1983). To ni le ljubezenska balada, ampak je tudi skladba z zanimivim ozadjem.

Pesem je napisal in produciral Jim Steinman, znan po dramatičnem, skoraj filmskem slogu. Sprva je razvijal glasbeni material za muzikal, navdihnjen z zgodbo o vampirju Nosferatuju, zato je pesem polna temnih podob, senc in obsesivne ljubezni.

Steinman je iskal pevko z močnim in hrapavim glasom. Bonnie Tyler je bila idealna, saj je njen značilen glas nastal po operaciji glasilk v sedemdesetih letih. Obstaja mnogo zapisov, da je bila pesem prvotno napisana za pevca Meat Loafa. Ta je to večkrat trdil, vendar sta tako Bonnie Tyler kot Jim Steinman pozneje povedala, da je bila dokončana posebej zanjo.

Videospot, ki ga je režiral Russell Mulcahy, je poln simbolike: temačen internat, fantje v belih oblačilih, angeli in sanjske podobe ustvarjajo občutek, da gledalec spremlja nočno moro ali fantazijo, ne zgodbe.

Pesem je bila največja uspešnica v karieri Bonnie Tyler. Dosegla je prvo mesto na britanski in ameriški lestvici ter bila prodana v več kot šestih milijonih izvodov. Danes velja za eno od najbolj prepoznavnih balad osemdesetih let.

Naslov Total Eclipse of the Heart je prispodoba za stanje, ko človeka po izgubi ali razpadu zveze preplavita tema in praznina – kot da bi srce za trenutek ostalo brez svetlobe. Zaradi dramatične glasbe in besedila je pesem še danes ena od najbolj priljubljenih balad vseh časov, čeprav govori o občutkih brez upanja, veselja ali jasne prihodnosti.