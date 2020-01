Ne v lovsko, ujel se je v alkoholno past

Le malo po polnoči, ob 1.24, so mariborski policisti sprejeli nenavaden klic. 51-letnik z območja policijske postaje Rače, ki se je z mopedom vozil iz smeri Polskave proti Gaberniku, jih je obvestil, da je zavil v gozd, kjer se je ujel v past, ki so jo nastavili lovci. Privezan da je k drevesu in ne more nikamor, je potarnal.



Ni pa znal povedati točno, kje se nahaja. A ni bil ob drevesu, pač pa »v rožicah«, so naposled ugotovili policisti, ki so se na nenavaden klic – zaradi nizkih nočnih temperatur, ki bi lahko bile za klicatelja tudi usodne – odzvali in ob tem angažirali tudi policiste vodnike službenih policijskih psov.



Ob 2.34 so prav policisti vodniki službenih psov policije klicatelja našli v Ogljenšaku. Ugotovili so, da je vozil neregistriran moped, zaradi nepravilne strani vožnje pa zapeljal na desno z vozišča, padel in – z lahkimi telesnimi poškodbami – obležal. Na kraju ni bilo nikakršne pasti, tudi privezan ni bil nikamor.

Ko so ga »odvezali«, so ga odpeljali z rešilcem

Kaj ga je privezalo na tla, je pokazal elektronski alkotest. V organizmu je imel kar 1,20 mg/l alkohola. Policisti so ugotovili še, da ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in da med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade.



Ko so ga, kot so zapisali na PU Maribor, »odvezali«, so ga reševalci z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor. Upajo, da jim bo, ko se bo streznil, hvaležen, saj so ga nemara rešili pred čim še hujšim v mrzli noči.



Proti njemu bodo vsekakor podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Kot še dodaja Miran Šadl s Policijske uprave Maribor, bo zanimivo izvedeti, ali bo tam 51-letnikova zgodbica enaka ali pa jo bo nemara predelal v basen.