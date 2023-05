(Ne)znana nova izvršna direktorica Twitterja

»Z veseljem vam sporočam, da sem zaposlil novo izvršno direktorico za X/Twitter,« je lastnik družbenega omrežja Elon Musk včeraj sporočil svojemu spletnemu občestvu in napovedal, da bo delo začela opravljati čez šest tednov. Imena sicer ni razkril, a je Wall Street Journal (in za njim številni drugi ameriški mediji ter tiskovne agencije) poročal, da je funkcija menda pripadla Lindi Yaccarino, direktorici globalnega oglaševanja pri NBC Universal.

Z imenovanjem nove izvršne direktorice milijarder izpolnjuje obljubo, ki jo je dal uporabnikom omenjenega družbenega omrežja, potem ko je v anketi decembra, le par mesecev po prevzemu Twitterja, med njimi preveril, ali si želijo, da odstopi s položaja šefa družbe. Glas ljudstva je povedal svoje: od 17 milijonov sodelujočih jih je skoraj 58 odstotkov menilo, da bi bilo to res najbolje, Musk pa je odvrnil, da bo odstopil, ko bo »našel nekoga, ki bo dovolj neumen, da bo prevzel to delo«.

Mediji so se včeraj razpisali o referencah Linde Yaccarino in ugotavljali, da bi Musku gotovo prav prišle. FOTO: NBC Universal

Ker Twitter zaradi njegovih potez izgublja oglaševalce in uporabnike, potrebuje tudi grešnega kozla. Ali bo to Linda Yaccarino, ni potrdil, prav tako se domnevna nova izvršna direktorica ni odzivala na klice medijev, so se pa ti razpisali o njenih referencah in ugotavljali, da bi Musku gotovo prav prišle, ravno tako so spomnili, da sta si naklonjenost izkazala pred kratkim na oglaševalski konferenci v Miamiju.

Enainšestdesetletna Američanka je veteranka na področju prodaje oglasov. Preden se je pred več kot desetletjem pridružila NBC Universal, je lep del kariere delala pri WarnerMedia (takrat še Turner Entertainment). V zadnjih letih je iskala predvsem načine, kako z e-prodajo ustvariti nove denarne tokove in kako definirati občinstvo pretočnih vsebin, da bi pritegnila oglaševalce.

Čeprav novica še ni potrjena, je tudi v NBC Universal nekaj vznemirjenja zaradi nje. Njihov predstavnik za medije je sicer dejal, da se Linda nemoteno pripravlja na konferenco za oglaševalce, ki bo v ponedeljek v New Yorku, bi pa bil njen odhod velik udarec za družbo, ki jo je pred kratkim zaradi spolnega nadlegovanja sodelavke moral zapustiti izvršni direktor Jeff Shell.

Musk, ki je pred kratkim Twitter vključil v navidezno korporacijo »X«, s čimer se je znebil imena podjetja, čeprav ga še naprej uporablja za platformo, je napovedal, da bo z začetkom dela nove izvršne direktorice prevzel vlogo izvršnega predsednika in glavnega tehnološkega direktorja, ki bo nadzoroval izdelke, programsko opremo in delovanje sistema.