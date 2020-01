FOTO:Nebeški ples škorcev

Obstajata dva vzroka za to, da se več sto tisoč škorcev združuje v jato. Prvi je ta, da dobijo informacijo, kje je hrana, in sledijo tistim, ki jo najdejo. Drugi pa je obramba pred pticami ujedami. Če je škorec sam, hitro zaide v težave, velika jata pa lahko hitro spremeni obliko in ptice se varno umaknejo, zato jih sokol ne more ujeti. Najnovejše študije so pokazale, da vsak član jate svoj položaj spreminja v sodelovanju oziroma kot odziv na šest ali sedem njemu najbližjih ptic.



Strokovnjaki pravijo, da je najboljši čas za opazovanje škorcev v mraku, ko se za približno 20 minut združijo, črni oblak pa se sinhrono premika v različne smeri in spreminja obliko.



Škorci so ptice selivke.



V galeriji si lahko ogledate nebeški ples škorcev.