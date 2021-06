Nedeljska sladica: sočen češnjev venec

Marsikdo kolačev ne mara preveč, ker se jim zdijo biskviti presuhi in dolgočasni, zato sem razmišljala, kako vse skupaj narediti bolj sočno in kremasto. V bogato masleno zmes sem potopila češnje, ki so se prej omehčale in oplemenitile v pomarančnem soku in džinu …Več na Odprti kuhinji.