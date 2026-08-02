Horoskop za nedeljo, 2. avgusta 2026

Oven (21. marec – 19. april)

Danes vas odlikujeta jasna komunikacija ter samozavestno izražanje idej, zato bo sodelovanje z drugimi še posebej uspešno. Pogumno predstavite svoje predloge, saj se bo v drugi polovici dneva okrepila vaša pobudnost, kar lahko izkoristite za vodstvene naloge ali začetek novega projekta. V poslu bodite drzni, vendar ostanite odprti za konstruktivne predloge sodelavcev.

Bik (20. april – 20. maj)

Nedelja vam prinaša stabilnost ter možnost premišljenega načrtovanja. V službi ali pri poslovnih projektih stavite na organiziranost in zanesljivost, saj bodo nadrejeni to opazili. Finančno je dan ugoden za manjše, premišljene naložbe ali optimizacijo obstoječih virov. Vztrajajte pri svojih načrtih in ne hitite z odločitvami.

Dvojčka (21. maj – 20. junij)

Vaša največja prednost danes je komunikacija, tako v osebnih kot poslovnih stikih. Spretno mreženje in jasen nastop vam lahko odpreta nova vrata, zlasti v skupinskih projektih ali partnerstvih. Ne bojte se izraziti svojih idej, saj boste s tem lahko pridobili nepričakovane priložnosti.

Rak (21. junij – 22. julij)

Dan je idealen za poglobljene pogovore ter razjasnitev morebitnih nesporazumov na delovnem mestu. S svojo čustveno inteligenco lahko uspešno rešujete zapletene situacije in pridobite podporo sodelavcev. Previdni bodite pri finančnih odločitvah v dopoldanskem času, saj se lahko popoldne pojavijo pozitivna presenečenja.

Lev (23. julij – 22. avgust)

Vaša ustvarjalnost in vodstvena energija sta danes na vrhuncu, zato je zdaj pravi trenutek, če imate v mislih nov projekt ali želite izpostaviti svoje zamisli. V poslovnih pogovorih bodite odprti in velikodušni, saj bo vaša karizma navdušila sogovornike. Pri financah bodite pozorni na podrobnosti, preden podpišete pogodbe ali sprejmete pomembne odločitve.

Devica (23. avgust – 22. september)

Produktivnost in natančnost vas danes postavljata v ospredje, zato bo delo, ki zahteva organizacijo ali analitičen pristop, hitro in učinkovito opravljeno. Pri financah je to dan za urejanje proračuna ali zmanjševanje dolgov. Če se vam ponudijo priložnosti za dodatni zaslužek, jih preudarno izkoristite.

Tehtnica (23. september – 22. oktober)

Sodelovanje in timsko delo prinašata uspeh, zato bodite most med različnimi idejami in ljudmi – vaša diplomatska žilica bo cenjena. V poslu se odpirajo možnosti za nove projekte ali priznanje, če boste znali združiti moči s pravimi ljudmi. Popoldne si vzemite čas za pregled financ in urejanje odprtih obveznosti.

Škorpijon (23. oktober – 21. november)

Danes izstopate po strateškem razmišljanju ter sposobnosti povezovanja virov. V poslovnih pogajanjih ali investicijah lahko dosežete pomemben premik, zato zaupajte svoji intuiciji in bodite pripravljeni na pogumne poteze. Doma ali v družinskem podjetju lahko pride do izboljšav, če boste znali prisluhniti potrebam drugih.

Strelec (22. november – 21. december)

Odlična priložnost za predstavitev novih idej ali začetek sodelovanja. Komunikacija je vaša moč, zato jo uporabite pri pogajanjih, predstavitvah ali iskanju novih partnerjev. Dan je naklonjen tudi kratkim poslovnim potovanjem ali izobraževanjem, kar vam lahko prinese dolgoročne koristi.

Kozorog (22. december – 19. januar)

Danes se osredotočite na izboljšave v vsakdanjem delu ter optimizacijo procesov. Pogovori s sodelavci ali nadrejenimi lahko prinesejo trajne spremembe na bolje. Pri financah stavite na varnost in dolgoročne naložbe, izogibajte se tveganju. Vztrajnost bo obrodila sadove.

Vodnar (20. januar – 18. februar)

Sodelovanje in inovativnost sta vaši ključni besedi. Danes lahko navdušite s svežimi idejami in ustvarjalnimi rešitvami, še posebej v skupinskih projektih ali pri sklepanju novih partnerstev. Če ste čakali na pravi trenutek za predstavitev zamisli, je zdaj čas za pogumne poteze.

Ribi (19. februar – 20. marec)

Vaša intuicija in ustvarjalna energija sta danes izjemno močni, zato dopoldne izkoristite za načrtovanje ali delo v miru, popoldne pa se odprite novim priložnostim in sodelovanjem. Pri financah bodite previdni, vendar ne zamudite možnosti za rast, če se pojavi prava priložnost.

Nedelja, 2. avgusta 2026, prinaša uravnoteženo, a dinamično energijo na poslovnem področju. Jasna komunikacija, pogum pri predstavitvi idej ter sodelovanje so ključ do uspeha. Dan je kot nalašč za sklepanje novih poslovnih dogovorov, optimizacijo procesov in grajenje dolgoročnih zvez. Vztrajajte, bodite odprti za sodelovanje in izkoristite svojo edinstveno moč – zvezde so vam danes naklonjene!

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Free-daily-horoscope, Indiatimes, Astrologyindigo, Yourtango, Lifestyleasia, Astroved, Astrosofa, Economictimes.