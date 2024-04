Nedeljsko kosilo: telečja rulada s čemažem in krompirjem iz enega pekača (VIDEO)

Telečjo rulado lahko pripravimo iz dveh kosov telečjega mesa: iz reber ali stegenskega dela. Sama sem tokrat izbrala rebra, saj je ta kos cenejši, pa tudi bolj sočen. Rulada iz stegna ima to prednost, da se hitreje speče, in ker meso ni tako mastno, je polž v prerezu precej bolj viden in nazoren. V vsakem primeru pa moramo na koncu jed na krožniku obvezno »krstiti« z omakico, pripravljeno iz mesnega soka, ki se je nabral v pekaču.

Telečja rulada s čemažem in krompirjem

Najedlo se bo tudi do 6 ljudi.

1,5 kg telečjega mesa (rebra brez kosti in membran ali stegno)

150 g čemaževega pesta

žlica drobno nasekljanega svežega peteršilja

2–3 žlice kremnega sira

2 žlici naribanega parmezana

300 g svežih šampinjonov

manjša čebula

100 ml belega vina

150 ml jušne osnove (vode)

olje, sol in poper po okusu

šopek svežih zelišč (timijan, rožmarin, majaron)

Drugo

vrvica

krompir

Priprava

Pečico vključimo na 180 stopinj in pripravimo krompir (olupimo ga in narežemo na večje kose ali pa uporabimo mlad krompir z lupino). Pripravimo nadev: najprej očistimo gobe in jih narežemo na tanke lističe, popražimo na čebuli, solimo in popramo po okusu ter postavimo na stran. V skledo damo čemažev pesto, sesekljan peteršilj in kremni sir ter dobro premešamo in postavimo na stran. Pripravimo rulado: meso operemo in zelo dobro osušimo, nato ga nekje do treh četrtin premažemo s čemaževim nadevom, dodamo še popražene gobe ter potresemo z naribanim parmezanom. Nato meso tesno zvijemo v rulado in z vrvico dobro povežemo. Po vrhu lahko še malček solimo in popramo. Na segretem olju rulado na hitro popečemo z vseh strani, nato ob strani prilijemo vino in jušno osnovo (ali vodo), dodamo pripravljen krompir ter šopek zelišč. Peka: rulado postavimo v ogreto pečico in pečemo do dve ali dve uri in pol. Vmes meso zalivamo z mesnim sokom ali pa ga obračamo (če smo uporabili stegno, je peka krajša in traja približno toliko, kot je težko meso: 1 kg = 1 ura). Končanje jedi: ko je rulada pečena, jo vzamemo iz posode in pustimo, da pokrita z alufolijo počiva 15 do 20 minut. Mesni sok skozi cedilo prelijemo v kozico in ga na majhnem ognju pokuhamo, da nastane gosta omaka (za lep sijaj lahko omaki dodamo košček masla). Ruladi odstranimo vrvico in jo narežemo, rezine predenemo na pečen krompir in vse skupaj postavimo na mizo. Zraven postrežemo še omako!

...

...