Neil Buchanan zanika, da bi bil skrivnostni umetnik Banksy

Banksyjeve umetnine se pojavljajo povsod, tudi v Parizu kot ta na posnetku. FOTO: Philippe Lopez/ AFP

Več teorij o Banksyjevi identiteti

Med koncem tedna se je po spletnih socialnih omrežjih razširila govorica, češ da je slavni, a še vedno neznani grafitarv resnici umetnik, ki je na britanski ITV sedemnajst let, od 1990 do 2007, vodil otroško oddajo o likovni umetnosti Art Attack. Buchanan je govorice že uradno zavrnil in zanikal, da bi bil prav on izmuzljivi grafitar, poroča britanski BBC.Da je Banksy, so Buchanana »osumili« iz več vzrokov. Prvi je bil ta, da je v oddajah Art Attack rad ustvarjal umetnine velikih dimenzij, in to v zelo različnih tehnikah, od risb, postavljanja slik iz zelenjave in sadja pa do »slikanja« z motorno kosilnico po travniku. Drugi vzrok, ki je ta konec tedna sprožil pravi val deljenja in komentiranja, pa je bila domneva enega od uporabnikov družbenih omrežij, da bi Buchanan utegnil biti Banksy zato, ker so se Banksyjevi grafiti v preteklosti pojavljali v krajih, v katerih je nastopala glasbena skupina Marseille, katere član je nekoč bil tudi Buchanan.Neil Buchanan je sicer s svojo oddajo Art Attack, ki jo po svetu še vedno predvajajo televizije na več celinah, zaslovel in si prislužil vrsto nagrad. Zdaj se posveča slikanju in fotografiji.O Banksyjevi identiteti pa se je za časa njegovega delovanja pojavilo že več teorij, od katerih nobena uradno ni potrjena. Še najmanj glasno so vpleteni zanikali teorijo, češ da je Banksy zdaj 47-letni, rojen v bližini Bristola. Domnevi so prikimavali njegovi prijatelji in bivši sošolci, leta 2016 pa je nekdo objavil izsledke študije, po kateri naj bi se pojavljanje Banksyjevih del pokrivalo z Gunninghamovim gibanjem in potovanji. A kot rečeno, uradne potrditve Banksyjeve identitete še ni.