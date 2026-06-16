Neisha: Če te osrečujejo samo številke, ti nikoli ni dovolj

Ob 20-letnici samostojne glasbene kariere bo Neisha konec junija stopila na oder Križank s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, a pogled nazaj zanjo ni predvsem obujanje spominov. »Največje prekletstvo za človeka je srce, polno obžalovanja,« pravi glasbenica, ki tudi po dveh desetletjih ustvarjanja razmišlja predvsem o tem, kaj vse bi še rada doživela, ustvarila in raziskala.

V iskrenem pogovoru razkriva, da je njen največji strah pravzaprav izguba ljubezni do glasbe. Po dolgih urah poučevanja, ustvarjanja in dela v studiu se včasih znajde na robu ustvarjalne utrujenosti, zato vse bolj čuti potrebo po novih zgodbah, ljudeh in pogledih na svet. Spregovori tudi o prelomni odločitvi, ki je zaznamovala njeno življenje: ostati v Sloveniji in graditi glasbeno pot ali oditi v London na študij ter poskusiti srečo v mednarodnem okolju.

Kako danes gleda na uspeh, zakaj meni, da umetnik ne sme biti mučenik svoje vloge, in katero življenjsko lekcijo je spoznala že kot otrok ob klavirju? Odgovore razkriva v intervjuju, ki ga lahko preberete tukaj, na Onaplus.si.